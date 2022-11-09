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Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl daha uzatıldı

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2021 Aralık'ta başlayan ve bu aralık sonunda bitecek olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının süresi, 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.
Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl daha uzatıldı

KYK borçlarının faizlerinin silinmesinden Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının süresini uzatan düzenlemeleri kapsayan torba kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, 31 Aralık 2022’de sona erecek olan KKM uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Buna göre, 2022 sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerin TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi ve dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olacak.

Türk lirasına çeviren mükelleflerin, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının istisna kapsamında tutulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla, kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

İÇERİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Eylül ayı sonunda torba kanunun detayları hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kur korumalı mevduatın içeriğinde değişiklik olmayacağını, yalnızca sürenin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacağını söylemişti.

Elitaş, “Özellikle işletmelerin bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar” demişti.

2 BİN TL VE ALTINDAKİ BORÇLARA TASFİYE

Bunun dışında bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun ile öğrenim kredi borçları da faizsiz bir şekilde ödenebilecek. Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

Kanunla ayrıca, karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar ile takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklarla ilgili de düzenleme yapıldı.

Buna göre, bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023’e kadar ilave olarak yapılan ve aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

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