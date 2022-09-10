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Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,3 trilyon lirayı aşmış

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına katılımla ilgili ”Bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.
Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,3 trilyon lirayı aşmış

KKM, 2021’in son günlerinde liradaki değer kaybını durdurmak için devreye alınmıştı. Ancak dolar/TL’deki yükseliş sürüyor. Dolar/TL kapanışı 18,23’le yaptı. Uygulamanın maliyeti karşısında da ekonomistler uyarıyor.

Nebati, yaklaşık dokuz ay önce hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini belirterek hesaplardaki gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplam 2 milyon 138 bin 489’a ulaştığını bildirdi.

 

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