Kurabiyeden 4 Milyon Dolar Çıktı!

ABD' de yaşanan bu olay milyonları hayrete düşürdü. Kuzey Carolina eyaletinde emekli çavuş Gabriel Fierro, şans kurabiyesindeki sayılarla piyangoya katılarak 4 milyon dolar kazandı.

North Carolina Lottery'nin Twitter hesabında yayımlanan ilanda 'Mega Millions' ödülünü emekli çavuş Gabriel Fierro'nun kazandığı ve zaferini şampanya satın alarak kutlamayı planladığı söylendi.

60 yaşındaki Fierro, 'Genelde şans kurabiyesi numaralarımı oynamam ama öylesine denedim' açıklamasında bulundu. Emekli olmadan önce 32 yıl boyunca orduda görev yapan Fierro, şans kurabiyesini eşiyle birlikte 'yaklaşık haftada bir' ziyaret ettiği yerel bir Asya restoranında almıştı.

BU ÇIKAN EN BÜYÜK İKRAMİYE

Piyango biletini 3 dolara çevrimiçi ortamda satın almış, olası kazançların miktarını katlamak için de fazladan 1 dolar ödemeyi seçmişti. NC Lottery, Fierro'nun 5 sayı tutturarak 1 milyon dolar kazandığını fakat aldığı 1 dolarlık katlama seçeneğiyle ikramiyenin 4 kat artarak 4 milyon dolara çıktığını açıkladı. Bu şu anda Kuzey Carolina piyango tarihinde çevrimiçi bilete çıkan en büyük ikramiye niteliğinde.

ŞAŞKIN ŞAŞKIN BAKAKALDIM

Fierro kazandığını öğrendiği anları 'Sabah bir e-posta aldım ve şaşkın şaşkın bakakaldım.' dedi. Aldım ve eşime gösterdim, o da bunun bir 1 Nisan şakası ya da belki bir dolandırıcılık olduğunu düşündü.

Fierro ikramiyenin gerçek olduğunu anladıklarında heyecandan 'evin içinde koşmaya' ve 'bir grup Banshee (Kelt folklorunda çığlık ve iniltileriyle bir aile üyesinin ölümünü haber ettiğine inanılan periler -ed.n.) gibi çığlık atmaya' başladığını da sözlerine ekledi.

TOPLAM ÖDÜL 2 MİLYON 840 BİN 401 DOLAR

Federal vergiler ve eyalet vergileri nedeniyle Fierro'nun alacağı toplam ödül 2 milyon 840 bin 401 dolar oldu. Emekli asker kazancın çoğuyla yatırım yapmayı planladığını fakat ilk önce küçük bir satın almayla kutlama düzenleyeceğini söyledi. Bu hafta ABD'nin başka bir yerinde, Michigan eyaletindeki Oakland'de bir kadın, kendisine kazandığına dair bilgi verilen bir e-postanın gereksiz klasörüne düşmesi nedeniyle 3 milyon dolarlık ikramiyeyi neredeyse kaçırmıştı. 55 yaşındaki Laura Spears, e-postayı ancak başka birinden gelen kayıp bir e-postayı aramak için gereksiz klasörüne girdikten sonra fark ettiğini söylemişti. Spears, 'Okuduklarıma inanamadım, bu yüzden e-postadaki mesajı doğrulamak için piyango hesabıma giriş yaptım' dedi ve, parayı düşündüğünden daha erken emekli olmak için kullanmayı planladığını da sözlerine eklemişti.