 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.375
  • Altın 146,655
  • Dolar 3,7631
  • Euro 4,0645
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesi yapıldı

» »
Kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesi yapıldı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında kuraklıktan zarar gören üreticilerin kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesinin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu döneme ait kuraklık tazminatının birinci avans ödemesinin 19 Ekim 2016 tarihinde, ikinci ödemenin 24 Ocak 2017 tarihinde yapıldığı hatırlatıldı.

2015-2016 üretim yılında kuraklıktan zarar gören üreticilerin ikamet adreslerine göre hazırlanan tazminat bordroları Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Üreticilerin tazminat ödemelerini bugün itibarıyla Köy Kooperatif Şirketleri’nden alabileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında kuraklıktan zarar gören 5 bin 161 üreticiye yaklaşık 16 milyon TL’lik tazminat ödemesi yapıldığı belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ercan Havalimanı’nın devriyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı01 Şubat 2017 Çarşamba 13:52
  • Son tarih 13 Şubat!01 Şubat 2017 Çarşamba 13:49
  • Teknik çalımalar bugün tamamlanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 13:45
  • "Sağlık çalışanlarının kötü şartlar altında çalışma yaptıkları da acı bir gerçektir"01 Şubat 2017 Çarşamba 13:05
  • KKTC iş güvenliği konusunda yine sınıfta kaldı...01 Şubat 2017 Çarşamba 12:54
  • UBP-DP azınlık hükümetinden toprağa sahip çıkan hareket!01 Şubat 2017 Çarşamba 12:42
  • KKTC'ye Doğal Gaz Geliyor01 Şubat 2017 Çarşamba 12:34
  • 2017'nin ülkeler arası özgürlük raporu yayınlandı!01 Şubat 2017 Çarşamba 11:52
  • Arıklı; “Kıbrıs Türkü sıfırdan devlet kuran tek türk halkıdır”01 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
  • “Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz"01 Şubat 2017 Çarşamba 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti