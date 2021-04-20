Kuraklık zararı değerlendirme çalışmaları başladı…

Komite tarafından, Tahıl ve Baklagiller Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmaya başlanılmış olup elde edilecek sonuçlar Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak nihai rapor ve kuraklık haritası hazırlanacak.

Yapılan açıklamada, bazı bölge ve/veya köylerin miktar olarak diğer bölge ve/veya köylerden daha az yağış aldığı ve verim açısından farklılıklar gösterdiği bilinmekle birlikte, bitkilerin göstermiş olduğu büyüme, gelişme, başaklanma ve verim verilerinin oluşması ile her yıl 1-20 Nisan tarihleri arasında çekimi yapılan uydu fotoğrafı çekimlerinin tamamlanması beklenerek, zararlar saptanmaya başlandıüı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak yapılan açıklamada ‘şeffaf ve çözüm odaklı vizyonumuz doğrultusunda yapılan çalışmaları gerek paydaşlarımızla gerekse de basınla paylaşarak 15 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra üreticilerimizin zararları tazmin edilecek ve dün olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olup ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan tarım sektörünün devamlılığı sağlanacaktır’ denildi.