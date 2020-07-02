Kuralara uymayan 2 uçak yolcusuna polisten işlem!

İşte POlisin açıklaması;
01.07.2020 tarihinde, Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan H.A.B.(E-36)’nin Bakanlar Kurulu kararınca Ercan Havaalanında yapılan PCR testinin sonucunun çıkana kadar belirttiği adreste kalması gerektiği halde bakanlar kurulu kararına uymayıp Köşklüçiftlik’te faliyet gösteren bir berber dükkanına gittiği, yine aynı tarihte Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapan Y.A.(E-35)’nın da Bakanlar Kurulu kararına uymayarak belirtilen adreste kalmayarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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