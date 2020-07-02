  • BIST 116.527
  • Altın 390,353
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7350
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Kuralara uymayan 2 uçak yolcusuna polisten işlem!

» »
Kuralara uymayan 2 uçak yolcusuna polisten işlem!
Kuralara uymayan 2 uçak yolcusuna polisten işlem!

İşte POlisin açıklaması; 

01.07.2020 tarihinde, Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan H.A.B.(E-36)’nin Bakanlar Kurulu kararınca Ercan Havaalanında yapılan PCR testinin sonucunun çıkana kadar belirttiği adreste kalması gerektiği halde bakanlar kurulu kararına uymayıp Köşklüçiftlik’te faliyet gösteren bir berber dükkanına gittiği, yine aynı tarihte Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapan Y.A.(E-35)’nın da Bakanlar Kurulu kararına uymayarak belirtilen adreste kalmayarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 155 kişi geldi, karantina oteline alındı; akşama 200 kişi daha gelecek02 Temmuz 2020 Perşembe 11:08
  • KTAMS Yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Önünde Basın Açıklaması Yapacak02 Temmuz 2020 Perşembe 11:05
  • LTB’den geniş kapsamlı sigorta anlaşması02 Temmuz 2020 Perşembe 10:52
  • Harmancı’dan 5 maddede insanların beklentileri02 Temmuz 2020 Perşembe 10:42
  • Detaylar belli oldu: AKP'nin sosyal medya düzenlemesinde neler var?02 Temmuz 2020 Perşembe 10:20
  • Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü02 Temmuz 2020 Perşembe 10:19
  • Siber: Halkımızda panik ve korkuya sebebiyet vermektedir02 Temmuz 2020 Perşembe 10:04
  • Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor02 Temmuz 2020 Perşembe 09:54
  • Hasipoğlu:Bilişim Yasası... “Yeni bir suç istinat etmiyoruz02 Temmuz 2020 Perşembe 09:06
  • Ercan’a yangın helikopteri konuşlandırıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti