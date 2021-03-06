Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.542
Altın
411,808
Dolar
7,5315
Euro
8,9768
Lefkoşa
19 °C
Mağusa
19 °C
Girne
20 °C
Güzelyurt
19 °C
İskele
19 °C
İstanbul
11 °C
Ankara
13 °C
Güney’de 162 Kişinin Narkotesti Pozitif
Gürültü için kendisini uyaran apartman görevlisini öldürmeden önce tecavüz etmiş
Türk aşısında faz çalışmasına geçildi!
Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
Erhürman:''Dikenli tel gibi gayriinsani görüntülere değil çözüme ihtiyacımız var''
DİSİ ile AKEL Arasındaki Tartışmalar Sürüyor
Lefkoşa ara bölgeye dikenli tel!
Erhürman:''Gelin müdürlerin hatta "idari müsteşarların" üçlü kararnamenin dışına çıkarılmasını sağlayalım''
Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, KKTC Temaslarını AA'ya Değerlendirdi
Cezayir'de Halk "Köklü Değişim" Talebiyle Yine Sokaklara İndi
Pentagon, Washington'daki Ulusal Muhafızların Görev Süresini İki Ay Uzatma Talebinin Değerlendirildiğini Açıkladı
Moderna'nın Kovid-19 Aşısının Japonya'da Kullanımı İçin Başvuruda Bulunuldu
AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
Mağusa Kültür Derneği’nin Sessiz Kitap Okuma Etkinliği Sanal Ortamda Yapılacak
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
5730 test 39 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor
AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
Bebeğinize Verebileceğiniz En Güzel Armağan: Anne Sütü
Adana'dan KKTC'ye yasadışı bahis!
LTB Hamitköy şubesinde ücretsiz PCR testleri başladı
6 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep'i ağırlayacak
Güney Kıbrıs’ta 273 yeni vaka
Maliye Bakanı Oğuz'dan ödeme açıklaması
Pekcan:Amacımız KKTC’de üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi
KTAMS, Hükümetin Kararlarını Ve Uygulamalarını Protesto Etti
Çin’in uzay aracı Tianwen-1'den Mars'ın ilk fotoğrafları
Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
LEFKOŞA
06.03.2021 14:56
LTB tarafından Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
LTB tarafından Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
Etiketler:
son dakika
,
detay
,
kıbrıs
,
kktc
,
haber
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Dev timsah çocuğu yuttu! Cansız bedeni, hayvanın içinden çıkarıldı
Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı tam 91 yıl sonra ortaya çı
KKTC'de Bugün Gazeteler Ne Manşet Attı? (06 Mart 2021)
Lefkoşa’da 3 araç kaza yaptı...2 yaralı
Diğer Haberler
Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
LTB tarafından Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
LTB Hamitköy şubesinde ücretsiz PCR testleri başladı
LTB Hamitköy şubesinde ücretsiz PCR testleri başladı
Texas Büfe öksüz kaldı...
Lefkoşa'da okullar yolu olarak bilinen bölgede bulunanTexas Büfe mekanının sahibi Aziz Derebeyler hayatını kaybetti.
Lefkoşa'da gündüz vakti hırsızlık! Polis suç üstü yakaladı!
Lefkoşa'da gündüz vakti hırsızlık! Polis suç üstü yakaladı!
LTB’den müzisyenler için destek projesi
Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılacak performanslar LTB ve LBO’nun sosyal ve dijital medya kanalları ile tüm yurttaşlarla buluşacak.
LTB,başkenti 10 bölgeye ayırarak 10 ekiple işyerlerini denetliyor
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) son Bakanlar Kurulu’nda alınan kısmi açılma kararı sorasında faaliyetlerine izin verilen işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Lefkoşa'da 2 Caddede Asfaltlama Çalışması
22 Şubat 2021 Pazartesi 13:42
Gönyeli Belediyesi 22 Şubat’ta hizmet binasının kapılarını yeniden açıyor
21 Şubat 2021 Pazar 16:52
LTB 3 Ekiple ve 2 Merkezde Aşılamaya Devam Edecek
18 Şubat 2021 Perşembe 16:06
2 polisin Covid-19 test sonucu pozitif
13 Şubat 2021 Cumartesi 22:23
Sağlık Bakanı Ali Pilli, LTB’nin hizmete koyduğu aşı merkezine ziyarette bulundu
09 Şubat 2021 Salı 14:01
Lefkoşa'da ev partisinde 13 tutuklu!
08 Şubat 2021 Pazartesi 21:11
Gönyeli Belediyesi çalışanında pozitif Covid-19 vakası, kendisi açıkladı
07 Şubat 2021 Pazar 20:51
LTB yurttaşlara sosyal medyadan farklı aktiviteler sunuyor
06 Şubat 2021 Cumartesi 14:52
Lefkoşa Türk Belediyesi, Hizmet Verecek Şubelerinde Çalışma Saatlerini Düzenledi
05 Şubat 2021 Cuma 17:21
LTB’nin Kendi Merkezinde Randevulu Aşılama Başladı
04 Şubat 2021 Perşembe 17:59
YAZARLAR
Fırat Borak
Köylerde Eğitim Başlayamaz mı?
Hatice İNTAÇ
KIBRISLI TÜRKLERDE MİZAHIN YERİ
Arif Alasya
BU ADALETLİ Mİ?
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Erkut YILMABAŞAR
YBH,BDH,TKPYG ve başarısız ittifaklar mezarlığı kuzey Kıbrıs!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
15:15 -
Güney’de 162 Kişinin Narkotesti Pozitif
15:10 -
Gürültü için kendisini uyaran apartman görevlisini öldürmeden önce tecavüz etmiş
15:02 -
Türk aşısında faz çalışmasına geçildi!
14:56 -
Kurallara uymayan 1 iş yeri kapatıldı maske takmayan 11 kişiye ceza kesildi
14:45 -
Erhürman:''Dikenli tel gibi gayriinsani görüntülere değil çözüme ihtiyacımız var''
14:31 -
DİSİ ile AKEL Arasındaki Tartışmalar Sürüyor
14:30 -
Lefkoşa ara bölgeye dikenli tel!
14:28 -
Erhürman:''Gelin müdürlerin hatta "idari müsteşarların" üçlü kararnamenin dışına çıkarılmasını sağlayalım''
14:11 -
Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor
14:05 -
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, KKTC Temaslarını AA'ya Değerlendirdi
13:45 -
Cezayir'de Halk "Köklü Değişim" Talebiyle Yine Sokaklara İndi
13:30 -
Pentagon, Washington'daki Ulusal Muhafızların Görev Süresini İki Ay Uzatma Talebinin Değerlendirildiğini Açıkladı
13:15 -
Moderna'nın Kovid-19 Aşısının Japonya'da Kullanımı İçin Başvuruda Bulunuldu
12:59 -
AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
12:50 -
Mağusa Kültür Derneği’nin Sessiz Kitap Okuma Etkinliği Sanal Ortamda Yapılacak
FOTO GALERİ
Dev timsah çocuğu yuttu! Cansız bedeni, hayvanın içinden çıkarıldı
Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı tam 91 yıl sonra ortaya çı
KKTC'de Bugün Gazeteler Ne Manşet Attı? (06 Mart 2021)
Lefkoşa’da 3 araç kaza yaptı...2 yaralı
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Birçok Görevden Alma ve Atama yapıldı
RES-BİR'den sivil itaatsizlik uyarısı!
Böbrek taşı olan hastaların yaklaşık dörtte biri kemik erimesi sorunu yaşıyor
Çantadan telefon ve bilezik çaldı!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.