Kurallara uymayanları ihbar için numaralar açıklandı... İşte o ihbar telefonları...

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İlçe Emniyet Kurullarıyla biraraya geldi.

Bakan Baybars, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Dünya çapında etkili olan koronavirüs’e karşı ülkemizde de devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukları halkımızın sağlığının korunması, huzurun sağlanması ve güvenliği için yapıyoruz. Halkımızın bu zor günlerden geçerken alınan kararlara ve uygulanması gereken hem kişisel, hem de kamusal tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi çok önemlidir.” Dedi.

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kapalı olması gereken iş yerlerinin denetlenmesine düzenli devam edilecektir.

14 Günlük İzole süresince evlerinden çıkamayacak durumda olan, ihtiyaçlı insanlarımıza destek amaçlı standart hijyen ve temel gıda paketi hazırlanmış olup, ilçe emniyet kurullarımız aracılığıyla dağıtımı sağlanacaktır.

Daha önce İlçe Emniyet Kurullarımız tarafından açıklanan 7/24 esasına göre çalışan İhbar hatlarına ek olarak bugün aldığımız kararlar çerçevesinde halkımız, bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için İlçe Emniyet Kurullarına aşağıdaki Whatsapp Kriz Hattlarından da 7/24 ulaşabileceklerdir.

İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hatları

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769

Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556

İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179

Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207

İlçe Emniyet Kurulları Whatsapp kriz Hatları

Lefkoşa İçin : 0548 829 1051

Gazimağusa İçin : 0548 829 1052

Girne İçin : 0548 829 1053

İskele İçin : 0548 829 1054

Güzelyurt İçin : 0548 829 1055

Lefke İçin : 0548 829 1056