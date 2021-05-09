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Kuralları Hiçe Sayıyorlar, Müdahale Eden Yok

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Birçok müzisyen bir yıla aşkın süredir kapanma kararlarıyla güçlük çekerken ‘Techoport’ isimli organizasyon grubu partilerine devam ediyor.
Kuralları Hiçe Sayıyorlar, Müdahale Eden Yok

Birçok müzisyen bir yıla aşkın süredir kapanma kararlarıyla güçlük çekerken ‘Techoport’ isimli organizasyon grubu partilerine devam ediyor.

Girne Sardunya Bay'de dün düzenlenen Dj’li partiler birçok müzisyenin ayaklanmasına sebep oldu. “Bizler bir yıla aşkın süredir evlerimizde devletin verdiği kararlara saygı duyarak hiçbir organizasyonda yer almadık ancak Technoport isimli organizasyon grubu kuralları hiçe sayarak organizasyonlarına devam ediyor. Pandemi süresince böyle organizasyonları sürekli yapıyor neden biz evlerimizde oturup açılımları bekliyoruz? Yetkililer neden müdehale etmiyor? “ diyerek tepki gösterdi.

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Aynı şekilde Lord Palace Sky Lounge'da 'Sunset Session(Günbatımı Partisi)' organize edilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Partiye katılan kişiler ise organizasyonu instagram hikayelerinden paylaşmaktan geri durmadı. 

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