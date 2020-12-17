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Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi

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Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi
Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri ile polis ekipleri, COVID 19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan meyhane, bar ve eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, denetimlerde, Koronavirüs  önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta gerçekleştirilen  denetimlerde kuralları  ihlal eden kişi ve işletmelere para cezası  kesildi.

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