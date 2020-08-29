İsveç’te aşırı sağcı grubun Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı.

İsveç’te dün öğleden sonra Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget’te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemek istedi. Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü.

Müslümanlar, yapılan saygısızlığı protesto etmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Müslümanların yürüyüşüne izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanırken, eylemciler ise polise havai fişek ve taş atarak karşılık verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok araç ateşe verilirken, sokaklar savaş alanına döndü. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Malmö Bölge Polisi Thomas Söderberg yaptığı açıklamada, çıkan olaylar nedeni ile çok sayıda polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Öte yandan Paludan’ın daha önce Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



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Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te meydana gelen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında yazılı açıklama yayımladı.



Söz konusu provokatif eylemlerin birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine vurulmuş ağır bir darbe olduğu belirtilen açıklamada, “Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz. Söz konusu provokatif eylemler birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbedir. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar son zamanlarda günlük yaşantılarında sistematik bir şekilde ayrımcı, ırkçı ve İslam karşıtı tutumlara maruz kalmaktadır. Kutsal kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupa’da maruz kaldıkları tehdidin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir” ifadeleri kullanıldı.



İsveç makamlarının ilerleyen süreçte de ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



“İsveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim'e yönelik tahrik içeren gösteriye izin vermemesine ve sözde siyasetçiye ülkeye giriş yasağı koymasına rağmen 28 Ağustos’ta aşırı sağcı parti mensupları kışkırtıcı eylemlerde bulunmaktan geri kalmamışlardır. İsveç makamlarının, izinsiz gösteri yaparak, eylemcileri gözaltına alması doğru yönde atılmış bir adımdır. İsveç makamlarını, bundan sonraki süreçte de, ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz."