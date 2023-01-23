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Kuran’ı Kerim’i yakan siyasetçi ilk kez konuştu: Korkuyorum

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İsveç ve Danimarka vatandaşı olan ve hafta sonu Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakarak bütün dünyanın tepkisini çeken Rasmus Paludan İsveç medyasına konuştu.
Kuran’ı Kerim’i yakan siyasetçi ilk kez konuştu: Korkuyorum

Türkiye ile İsveç arasında halihazırda gergin olan ilişkiler hafta sonu aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kuran’ı Kerim yakmasından sonra geri dönülemez bir noktaya geldi.

Yerel yönetimlere ve güvenlik güçlerine “Kuran’ı Kerim’i yakacağını önceden haber veren” ve Ankara’nın taleplerine rağmen çirkin eylemini yapan Paludan sessizliğini bozdu. İsveç medyasına konuşan Paludan, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkilerden sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Aşırı sağcı siyasetçi gelen tepkilerden korktuğunu söyledi.

Paludan, “Kutsal kitabı yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra ‘tamam bu oldu’ dedim. Fakat düşündüğüm gibi çıkmadı” dedi. Kendisine yöneltilen “pişman mısınız” sorusuna ise, “Hayır, ben bunu yaptım çünkü siyasi sebeplerim vardı. Bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm” dedi.

“ÇOK CİDDİ TEHDİTLER GELİYOR”

Daha önce de benzer eylemler gerçekleştiren Paludan, “Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor” yorumunu yaptı. 2019’dan beri bir koruması olduğunu söyleyen Paludan, “Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Çok daha ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5’i tehdit oluyor” yorumunu yaptı.

Gazetecinin kendisine yönelttiği, “Korkuyor musunuz” sorusuna ise Paludan, “Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar” ifadesini kullandı. Aşırı sağcı saldırgan, “Bu eylem ile İsveç’in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok” dedi.

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