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Kurbağa Romeo 'Juliet'ini buldu: Türünün devamı randevunun nasıl geçeceğine bağlı

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Bolivya’da bir müzede yaşamını sürdüren ve türünün yaşayan son örneği olduğuna inanılan kurbağa Romeo’nun 10 yıllık yalnızlığının sonu geldi. Bilim insanları, ‘telmatobius yuracare’ türü bir su kurbağası olan Romeo’ya ‘randevu ayarladıkları’ duyurdu.
Kurbağa Romeo 'Juliet'ini buldu: Türünün devamı randevunun nasıl geçeceğine bağlı

Son 10 yılını yalnız geçiren kurbağa Romeo, deyim yerindeyse sonunda ilişki durumunu güncelleyebilecek.

Romeo ve Küresel Vahşi Yaşamı Koruma Derneği’nin (Global Wildlife Conservation) bilim insanlarının Juliet adını verdikleri dişi kurbağa, Sevgililer Günü’nde nesillerini devam ettirmek üzere ‘görücü usulü’ buluşturulacak. Böylece geçen ay Bolivya’nın sisli ormanlarında bulunan Juliet, Romeo’yla tanışmış olacak.

 

Bolivya Amfibi Girişimi ve Küresel Vahşi Yaşamı Koruma Derneği, Romeo’ya sevgili bulmak için bir yardım kampanyası başlatmıştı. Bunun üzerine hayvanbilimci Teresa Camacho, Bolivya’nın ormanlarında bir ‘kurbağa arama operasyonu’ başlattı. Camacho ve ekibi, derelere ellerini daldırarak kurbağa aradılar. Zira söz konusu canlılar suyun derinliklerinde yaşadıklarından, fark edilmeleri pek de kolay değildi.

'YORULMUŞ, ISLANMIŞ VE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAŞMIŞTIK'

İklim değişiklikleri ve kirlenmiş nehirler yüzünden ‘telmatobius yuracare’ türü kurbağaların neslinin neredeyse tükendiğini düşünen Camacho, “Yorulmuş, ıslanmış ve hayal kırıklığına uğraşmıştık. Ancak yine de son kez aramaya koyulduk” dedi.

 

JULIET ARAYIŞINDA UMUT, SEVİNÇ VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Camacho'nun anlattığına göre, tam o sırada suyun içinde zıplayan bir kurbağayı fark ettiler. Romeo ile aynı türden değildi, ancak onları aramalarını sürdürmeye teşvik etti. Nihayetinde, o turuncu göbekli su kaplumbağası karşılarındaydı. Ekip sevinçten havalara uçsa da, buldukları kurbağanın Juliet olmadığını fark etmeleri uzun sürmedi. Zira kurbağa erkekti.

 

Ancak doğru yolda olduklarını fark ettiklerinden, her biri umutlandı. Ertesi gün tekrar dereye gittiklerinde, ikisi dişi ikisi erkek tam dört kurbağa daha buldular.

'JULİET SON DERECE SEVİMLİYDİ, UTANGAÇ VE BİRAZ HANTAL BİR KURBAĞA OLAN ROMEO’DAN DAHA HAREKETLİYDİ'

Juliet’in yaşı üremeye son derece müsaitti. Ancak diğerleri henüz çok genç olduklarından hazır değillerdi. Ayrıca Juliet son derece sevimliydi de. Utangaç ve biraz hantal bir kurbağa olan Romeo’dan da daha hareketliydi.

Küresel Vahşi Yaşamı Koruma Derneği başkanı Ricardo Cespedes, test sonuçları gelene kadar gözetim altında tutulan Juliet’in ‘oldukça güzel gözleri’ olduğunu söyledi. Romeo ile tanışmasından önce bilim insanları, belli bölgelerdeki tüm kurbağa neslini yok ettiği bilinen tehlikeli ‘chytrid’ mantarını taşıyıp taşımadığını araştırıyorlar.

 

'ROMEO VE JULİET HER ŞEYE RAĞMEN ANLAŞAMAYABİLİR DE’

Cespedes, “Zıt kutuplar birbirini çeker diye umut ediyoruz, zira Romeo Juliet’ten oldukça farklı. Utangaç, pek yüzmüyor ve biraz kilolu. Juliet ise oldukça dışa dönük ve enerjik. Onu yerleştirdiğimiz su tankından kaçmayı denedi bile” dedi

Ekibiyle Juliet'i bulan Camacho ise, “Romeo’yu biraz olsun hareket ettirmenin bir yolunu bulmamız gerek” ifadelerini kullandı.

ROMEO VE JULIET’İN RANDEVUSU BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEZSE…

‘Telmatobius culeus’ türü su kurbağalarının neslini korumaya yardımcı olan Bolivya Amfibi Girişimi, Romeo ve Juliet’in randevusu beklendiği gibi gitmediği takdirde yeni buldukları genç kurbağalara odaklanacaklar. Bunun yanında bilim insanları, tüple dölleme yönteminin de kullanabileceğini açıkladı.

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