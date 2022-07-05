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Kurban Bayramı 9 Temmuz'da

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Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak, 12 Temmuz günü son bulacak.
Kurban Bayramı 9 Temmuz'da

İslam inancına göre, Allah’a yakınlaşmak anlamına gelen “kurban”, Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor.

9 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 

2022 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün – 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hac ibadeti iki yıl aradan sonra bu sene yeniden yapılabilecek

COVID-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getirilecek.

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