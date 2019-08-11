Dört günlük Kurban Bayramı bugün başladı. Bayram namazı, saat 06.40’da kılındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında tebrik kabul edecek.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise saat 08:30’da Ortaköy’deki Alay Gazinosu’nda bayram tebriklerini kabul edecek.

Ulusal Birlik Partisi’nde de bugün bayramlaşma var. Saat 10.00’da partinin Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez Binası’nda, saat 12.00’de Güzelyurt ilçe binasında, saat 13.00’te ise Lefke İlçe binasında bayramlaşma olacak.

Demokrat Parti, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Bayramlaşma parti genel merkezinde saat 10:00’da başlayacak.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, yakınları ile, önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı.

Belediyeler yaptıkları duyurularla belediye birimlerindeki çalışmaların nasıl süreceğini ve ulaşılabilecek telefon numaralarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da, bayramı boyunca bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağını ve elektrik arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin 600 09 60 numaralı hat ile

KIB-TEK Çağrı Merkezi’ne ulaşarak bayram süresince 7/24 hizmet alabilecekleri ifade edildi.

Polis Genel Müdürlüğü ise Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Polisin ve halkı derin üzüntüye boğan, ülkeyi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için, alınan tedbirlerin yanında vatandaşın yardım ve desteğine ihtiyaç olduğu vurgulanan polis açıklamasında, vatandaşın şu hususlarda dikkatli olması istendi:

“Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”