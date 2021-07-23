İslam aleminin ikinci bayramı olan ve dört gün süren Kurban Bayramının bugün dördüncü ve son günü.

Kurban Bayramı bugün sona eriyor. İslam aleminin ikinci bayramı olan ve dört gün süren Kurban Bayramının bugün dördüncü ve son günü.



İlk günü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na denk gelen Kurban Bayramı’nda, arife olan pazartesinin de idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatilinde vatandaşlar, covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen bayram ziyaretleri yanında, tatil yapma ve dinlenme imkanı da buldu.

Hava sıcaklığının 40’lı derecelerde olduğu bayram süresince vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaya özen göstererek, aile ve yakınlarıyla daha çok eğlence yerleri, plajlar ve tatil beldelerinde buluşarak bayramı kutluyor.



Kamu iş yerlerinde 26 Temmuz Pazartesi yeniden iş başı yapılacak.