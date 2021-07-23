  • BIST 1.351,590
  • Altın 496,43
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Kurban Bayramı bugün sona eriyor

» »
İslam aleminin ikinci bayramı olan ve dört gün süren Kurban Bayramının bugün dördüncü ve son günü.
Kurban Bayramı bugün sona eriyor

 Kurban Bayramı bugün sona eriyor. İslam aleminin ikinci bayramı olan ve dört gün süren Kurban Bayramının bugün dördüncü ve son günü.


İlk günü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na denk gelen Kurban Bayramı’nda, arife olan pazartesinin de idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatilinde vatandaşlar, covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen bayram ziyaretleri yanında, tatil yapma ve dinlenme imkanı da buldu.

Hava sıcaklığının 40’lı derecelerde olduğu bayram süresince vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaya özen göstererek, aile ve yakınlarıyla daha çok eğlence yerleri, plajlar ve tatil beldelerinde buluşarak bayramı kutluyor.


Kamu iş yerlerinde 26 Temmuz Pazartesi yeniden iş başı yapılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı23 Temmuz 2021 Cuma 10:09
  • 15 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı23 Temmuz 2021 Cuma 10:07
  • Yılmazköy'de arazi yangını23 Temmuz 2021 Cuma 10:04
  • Lefkoşa'da ev arkadaşını bıçakladı23 Temmuz 2021 Cuma 10:02
  • Özersay: Birine karşı çıkarken diğerini savunur duruma düşmeye toplum mahkum edildi23 Temmuz 2021 Cuma 09:33
  • Çavuşoğlu: KKTC ve Türkiye’nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız23 Temmuz 2021 Cuma 08:42
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?23 Temmuz 2021 Cuma 08:28
  • 34 yaşında hayatına son verdi!22 Temmuz 2021 Perşembe 21:42
  • BM Güvenlik Konseyi'nden Maraş'la ilgili Türkiye’ye “eylemlerini derhal geri alma” çağrısı yapıldı22 Temmuz 2021 Perşembe 21:09
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı :Dönüşü olmayan bir yola çıkılmıştır.22 Temmuz 2021 Perşembe 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti