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Kurban Bayramı öncesi uyarı: Fazla et tüketimi kalp hastalıklarını tetikleyebilir

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" Özellikle yağ oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği kolesterol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte bireyleri tehdit etmektedir"
Kurban Bayramı öncesi uyarı: Fazla et tüketimi kalp hastalıklarını tetikleyebilir

Yeni kesilen etin sindirim açısından sıkıntılar yaşatabileceğini ifade eden Öğr.Gör. Elif Üner, “Bu sebeple kesilen etlerin en az 1 gün dinlendirilmesi sindirim sisteminin işleyişi açısından önem arz etmektedir. Özellikle yağ oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği kolesterol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte bireyleri tehdit etmektedir. Doymuş yağlar kalp damar tıkanıklıklarına ve uzun dönemde kalp krizine neden olabilmektedir. Kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin bu dönemde dikkatli olması ve normalin üzerinde kırmızı et tüketmemesini öneririm” diye konuştu.

ETİN YANINDA SALATA ÇEŞİTLERİNİ TERCİH EDİN

Etin çeşitli yan gıdalarla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Üner, “Bayram menülerinin zenginliği ufak yemek kaçamaklarına müsait olsa da menülerin içerik ve kalori açısından dengelenmesi önemlidir. Et yemeklerinin yanında pirinç pilavı ve bol şerbetli tatlılardan ziyade yeşillikten zengin salata çeşitleri tercih edilmelidir” dedi.

YEMEKTEN ÖNCE TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPIN

“Bayram süreci sadece beslenme açısından ödül olarak değerlendirilmemelidir” diyen Üner, “Tatilde sadece yemek yemek yerine yürüyüş gibi tempolu hareketler, yoğun iş temposundan kaçış şeklinde ufak tatil programları tavsiye edilmektedir. Sabah ya da akşam saatlerinde yemeklerden önce yapılan tempolu yürüyüşler endorfin oranını arttıracak ve ana öğünlerdeki şeker tüketme isteğini azaltacaktır” açıklamasında bulundu.

ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA HEMEN GÜNEŞE ÇIKMAYIN

Üner, “Öğle yemeğinden hemen sonra güneşe çıkmak yerine serin bir ortamda 1-2 saat istirahat etmeye dikkat edilmelidir. Çünkü ağır bir yemek sonrası oluşacak kandaki koyulaşma ile kan basıncındaki artışa bir de öğlen dik gelen bunaltıcı güneş ışınları eklendiğinde ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ile pıhtı atması gibi sağlık problemleri gelişebilmektedir” diye konuştu.

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