Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kırmızı etin az bilinen faydaları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin satın alma ve kesim sürecinden tüketimine kadar dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Kırmızı etin doğru tüketildiği takdirde önemli faydaları olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı…

BAYRAMDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle kurbanlık hayvanı sağlık denetimlerinden geçmiş hayvan pazarlarından almalısınız. Hayvanların kesildiği yer, sağlık kontrolleri, herhangi bir bakteri ya da virüs taşıyıp taşımadıklarına çok dikkat edilmeli. Ayrıca hala tam ve etkili bir tedavisi bulunamayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski de gözardı edilmemeli. Bu hastalığa yakalanmak için kenenin deri altına girmesi gerekmiyor. KKKA taşıyan kurbanlık hayvanla her türlü temas risk taşıyor. Kesim aşamasında ise et mümkün olduğunca büyük parçalara ayrılarak hızlıca buzdolabında soğutulmalı. Sıcaklar nedeniyle zararlı mikroplar hızla çoğalabiliyor. Etlerin buzdolabında en fazla 3 gün, buzlukta -4 derece ile en fazla 7 gün, derin dondurucuda -32 derece ile en fazla 3 ay bekletilmesi gerekiyor.

BEYİN VE TİROİD FONKSİYONLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Sadece 176 kalori ve yüzde 10 yağ içeren 100 gram kırmızı ette günlük ihtiyacımız olan B3 vitamininin yüzde 25'i, B6 vitamininin yüzde 20'si, B12 vitamininin yüzde 40'ı, demir ihtiyacını yüzde 15'i, çinko ihtiyacının yüzde 35'i, selenyum ihtiyacının yüzde 25'i bulunur. B12 vitaminini sebzelerden almak ise mümkün değildir. En iyi B12 kaynağı karaciğerdir. Sığır karaciğerinin 70 gramlık porsiyonu 70 mikrogram B12 vitamini içerir, günlük önerilen B12 miktarı ise yaklaşık 2 mikrogram. Kırmızı et kreatin ve karnitin açısından da oldukça zengindir. Kreatin kaslarda enerji depolarını doldurur ve kas gücünü artırır.

Karnitin ise yağın enerjiye dönüşmesinde önemlidir. Et tüketmeyenlerde bu maddelerin değeri düşüktür, bu da kas ve beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Kırmızı etin nerdeyse hiç bilinmeyen bir diğer faydası da tiroid hormonunu dengelemesidir. Tiroid hormonu, epinefrin, norepinefrin ve dopamin gibi vücutta çok önemli maddelerin yapılmasında rol oynar.

Bu maddeler, mide, kalp ve akciğer gibi organlar ile beynimiz arasında iletişimi sağlayan kimyasal mesajcılardır. Bu nedenle duygu durum, uyku, konsantrasyon ve kiloyu etkileyebilir, dengede olmadığında da olumsuz belirtilere neden olabilir. Kırmızı et doymuş yağ içerir. Doymuş yağların fazla tüketimi zararlı olsa da az miktarda doymuş yağ bağışıklık fonksiyonunu güçlendirmek ve sağlıklı bir sinir ve sindirim sistemi oluşturmak için gereklidir.