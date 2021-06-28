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Kurban Bayramı’nda Bağışlarınız, Çocuklara İlaç Olsun

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“Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir.”
Kurban Bayramı’nda Bağışlarınız, Çocuklara İlaç Olsun

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine maddi-manevi destek verebilmek için 2001 yılında kurulmuş bir hayır kurumudur. Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizlerin birincil amacı, çocuklarımızın almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir tedaviye kavuşmalarını mümkün kılmaktır. Bugün, ülkemizde kanser teşhisi almış çocuklarımızın başarılı bir tedaviye kavuşmalarına destek olmak için halktan gelen bağışların önemi azımsanamayacak kadar büyüktür.

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser teşhisi sonrası, çocuklarımızın kesintisiz bir şekilde tedavi edilebilmesi için ilaç tedariğinin sağlanabilmesi adına  kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına siz de destek olabilirsiniz.

Her çocuğun hakkı olan kesintisiz tedavi için halkımız,  kurban bağışlarını dilerlerse banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları ise aşağıdaki gibidir;

Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

“Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir.”

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