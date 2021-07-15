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Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

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Özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin, sindirimi zor olan taze kurban etini hemen tüketmemeleri; etlerin buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlanması gerektiği belirtiliyor.
Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiyelerde bulundu.

 

Yeterli ve dengeli beslenme kurallarına dikkat edilmeli

 

Diyetisyen Özden Örkcü,  dengeli beslenmenin ana kuralının tüm besin gruplarından bir arada yemek, yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüketmek, yağı yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih etmek olduğunu söyledi. Örkcü, “Ayrıca günlük en az 1.5-2 litre su içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve hayvansal besinlerden protein yetecek miktarda almaya dikkat etmek de dengeli beslenme açısından oldukça büyük öneme sahip.” dedi.

 

İşte ideal bayram menüsü… 

 

İyi yapılmış bir kahvaltının kişiyi hem güne hazırladığını hem de gün içinde ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kısmını sağladığını ifade eden Örkcü, bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltının da dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Özden Örkcü, bayram günlerinde diğer öğünlerin de atlanmaması gerektiğini kaydederek “Kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel/pekmez, domates-salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı yer almalı. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı beslenilmeli, akşam ise sindirimi kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menü tercih edilmeli.” tavsiyesinde bulundu.

 

Kurban eti hemen tüketilmemeli

 

Diyetisyen Özden Örkcü, Kurban Bayramı’nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra et tüketiminin de artış gösterdiğini söyledi.

 

Taze etin sindirimi zordur

 

Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü, “Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.” diye konuştu.

 

Yağlı et tüketimine dikkat!

 

Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunu ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.” dedi.

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