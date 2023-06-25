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Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira

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Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira
Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira

Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira ya kadar çıktı.

Kurban Bayramı öncesinde sipariş almaya başlayan kasaplar, bu yıl satışların yok denecek kadar azaldığını belirtiler. Kuzu fiyatının 12-13 bin liradan başladığı ifade ediliyor.

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