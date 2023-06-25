Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira ya kadar çıktı.

Kurban Bayramı öncesinde sipariş almaya başlayan kasaplar, bu yıl satışların yok denecek kadar azaldığını belirtiler. Kuzu fiyatının 12-13 bin liradan başladığı ifade ediliyor.