Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira ya kadar çıktı.
Kurban Bayramı öncesinde sipariş almaya başlayan kasaplar, bu yıl satışların yok denecek kadar azaldığını belirtiler. Kuzu fiyatının 12-13 bin liradan başladığı ifade ediliyor.
Kurbanlık Kuzunun fiyatı 13 bin lira ya kadar çıktı.
Kurban Bayramı öncesinde sipariş almaya başlayan kasaplar, bu yıl satışların yok denecek kadar azaldığını belirtiler. Kuzu fiyatının 12-13 bin liradan başladığı ifade ediliyor.
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