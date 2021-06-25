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Küresel aşı günlüğü: Dünya nüfusunun %75'inin aşılanması 5 yıl alacak

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"Bu hızla ilerlenmesi durumunda iki doz olarak uygulanan bir aşı tipi ile dünya nüfusunun yüzde 75’inin aşılanması tahmini olarak 5 yıl alacak."
Küresel aşı günlüğü: Dünya nüfusunun %75'inin aşılanması 5 yıl alacak

Tarihin en büyük aşılama kampanyası sürüyor. Dünyada umut veren 86 farklı aşının geliştirilme çalışması merakla takip ediliyor. Dünya genelinde bu zamana kadar toplam 12 aşı onay aldı.

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre, salgının başlangıcından bu yana, 189 ülkede 2,8 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Milyonlarca doz aşıyı tedarik etmenin ve dağıtmanın, şimdiye kadar üstlenilen en büyük lojistik zorluklardan biri olduğu düşünülüyor.

Küresel olarak, en son günlük aşılama 42,6 milyon doz olarak kaydedildi. Araştırmalara göre, bu hızla ilerlenmesi durumunda iki doz olarak uygulanan bir aşı tipi ile dünya nüfusunun yüzde 75’inin aşılanması tahmini olarak 5 yıl alacak.

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