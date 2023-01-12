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Küresel bilgisayar satışları yüzde 16,2 düştü

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Küresel bilgisayar satışlarının, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 16,2 düştüğü bildirildi.
Küresel bilgisayar satışları yüzde 16,2 düştü

Araştırma şirketi Gartner’ın raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları, 2021’e kıyasla 16,2 düşerek 286,2 milyon adede geriledi.

Bilgisayar satışları, geçen yılın son çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 28,5 azalışla 65,3 milyon adet oldu. Son çeyrekte bilgisayar satışlarındaki azalış, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana en yükseği olarak kayıtlara geçti. Bu durum, “Kovid-19 salgınının tetiklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki artışta sona gelindiği” şeklinde değerlendirildi.

LENOVO EN FAZLA BİLGİSAYAR SATAN ŞİRKET OLDU

Rapora göre, 68 milyon 997 bin ile Çinli Lenovo (yüzde 24,1 pazar payı) geçen yıl dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu. Hewlett-Packard 55 milyon 558 bin adet ile (yüzde 19,4 pazar payı) ikinci, Dell 50 milyon 7 bin satışla (yüzde 17,5 pazar payı) üçüncü ve Apple 27 milyon 911 bin adet satışla (yüzde 9,8 pazar payı) dördüncü sırada yer aldı.

Gartner analisti Mikako Kitagawa, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel resesyon beklentisinin, artan enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarının bilgisayar talebi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Ek olarak, birçok tüketicinin hala pandemi sırasında satın aldığı nispeten yeni modeller var. Ticari müşteriler, olumsuz ekonomik beklentiler nedeniyle satın alma yapmaktan çekiniyor.” ifadelerini kullandı.

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