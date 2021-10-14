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Küresel çip kıtlığı beklenmedik müttefikler yaratabilir

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Son raporlara göre Sony ve TSMC Japonya’nın batısındaki Kumamoto Eyaletinde ortak bir yarı iletken fabrikası kurmayı planlıyor.
Küresel çip kıtlığı beklenmedik müttefikler yaratabilir

Raporu sızdıranlara göre TSMC çoğunluk kontrolüne sahip olacak. Ancak tesis, şirketin görüntü sensörü fabrikasının yakınındaki Sony arazisinde çalışacak. Japon hükümetinin 7 milyar dolarlık yatırımın yarısını karşılayacağı bildiriliyor. Tesis, kameralar ve arabalar için çipler sağlayacak. Bu sebeple otomobil parçaları devi Denso’nun da projeyle ilgilendiği iddia ediliyor. Proje ilerlerse fabrika 2024 yılına kadar çalışır hale gelecek. Sony ve TSMC ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ancak TSMC daha önce böyle bir çaba için ortaklık tekliflerini “aktif olarak gözden geçirdiğini” söylemişti.

İki şirketin güçlerini birleştirdiği ortak bir tesis şaşırtıcı olmaz. Bazı analistler, dünya çapındaki çip sıkıntısının 2023’e kadar sürmesini bekliyor. Çoğu şirket mevcut çip krizlerinden olumsuz etkilendi. Apple da dahil olmak üzere bir çok büyük şirket çip krizlerinde üretimi durdurmak zorunda kaldı ya da söz verdikleri tarihte ürün sunamadılar.

Söz konusu ortaklık, Sony’nin, TSMC’nin ve daha büyük Japon teknoloji endüstrisinin sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olacaktır. Japonya bu ortalık sayesinde, Sony ve TSMC’nin Tayvan’daki üretimini tehdit eden Çin-ABD gerilimleri konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak. Fabrika planları tam zamanında gerçekleşecek gibi görünüyor. Yarı otonom arabalar 2024 yılına kadar daha yaygın hale gelecek. Ayrıca kameraların akıllı telefonlar için önemini belirtmeye bile gerek yok. Bu teknolojilerin yolunda gitmesi için yeni bir yerinde bir karar olacaktır.

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