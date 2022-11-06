Küresel ekonomide resesyon fırtınası: Dev şirketler küçülüyor

Küresel ekonomide merkez bankalarının faiz artışları ile başlayan yavaşlama ve resesyon korkusu dev şirketleri küçülme tedbirleri almaya itti. Silikon Vadisi devleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinden daralma haberleri gelmeye başladı.

ABD başta olmak üzere küresel ekonomide merkez bankalarının enflasyona karşı gerçekleştirdikleri faiz artışları ile gelen ekonomik yavaşlama pek çok şirkette de küçülmeyi beraberinde getirdi.

Küçük teknoloji şirketlerinin yanı sıra teknoloji devleri işe alımları yavaşlatırken toplu işten çıkarmalarda da artış yaşandı.

SİLİKON VADİSİ DEVLERİ İŞE ALIMLARI YAVAŞLATTI

Meta, Microsoft ve Amazon ise son birkaç aydır işe alımları yavaşlattı. Google ve YouTube’un ana şirketi olan Alphabet de işe alımların hızını düşürdü.

Önceki hafta 5 bin çalışanı olan araç çağırma hizmeti Lyft çalışanlarının yüzde 13’üne denk gelen 650 kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Lyft’ten yapılan duyuruda “Ekonomi genelinde ortaya çıkan çeşitli zorluklar var” ifadelerine yer verildi.

Lyft’in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13’ünün işten çıkarılması yönünde “zor” bir karar aldıklarını bildirdi.

ABD merkezli ödeme işleme platformu Stripe, çalışanlarının yüzde 14’üne denk gelen 1100 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Stripe CEO’su Patrick Collison, çalışanlara bu hafta 1000 işçinin işten çıkarılacağını bildiren bir e-postada “2022, farklı bir ekonomik iklimin başlangıcını temsil ediyor” dedi.

Robinhood ve Coinbase gibi daha küçük teknoloji şirketleri de işten çıkarmalara başladı.

TWITTER’DA ELON MUSK ETKİSİ

Twitter'ın yeni sahibi olan ünlü CEO Elon Musk da yönetime gelmesinin ardından bir hafta içerisinde büyük çaplı bir işten çıkarma dalgası başlattı.

Twitter çalışanlarına gönderilen e-postada işten çıkarmalara ilişkin, “Bu kararın Twitter’a değerli katkılarda bulunan bir dizi kişiyi etkileyeceğinin farkındayız. Ancak bu eylem ne yazık ki şirketin ileriye dönük başarısını sağlamak için gereklidir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan işten çıkarmalar ABD merkezli teknoloji şirketleri ile de sınırlı kalmadı. Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirketin, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda'da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkarılacağını bildirdi.

PHILIPS 4 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEK

Philips Üst Yöneticisi (CEO) Roy Jakobs, “Önceliğimiz, geri çağrılan uyku apne cihazları sebebiyle müşterilerin kaybolan güvenini yeniden kazanmak, tedarik zincirindeki verimliliği artırmak ve şirket işleyişindeki hızı yükselmek. Bunu yaparken, bizim için kolay olmasa da derhal 4 bin çalışanımızın işine son vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

İsviçre Bankası Credit Suisse de mevcut krizden en çok etkilenen küresel şirketlerden biri oldu. Banka büyük bir sermaye açığını kapatmaya çalıştığını ve bankanın bazı kısımlarını satmak istediğini duyurdu. Ayrıca küresel çapta 50 bin çalışanı bulunan bankada 6 bin kişiyi etkileyecek ağır bir işten çıkarma dalgasının son aşamasına geldiği belirtildi.