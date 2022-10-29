  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Küresel Enerji İstihdamında Kadınlara En Fazla Güneş Enerjisi Sektöründe Yer Veriliyor

» »
Küresel Enerji İstihdamında Kadınlara En Fazla Güneş Enerjisi Sektöründe Yer Veriliyor
Küresel Enerji İstihdamında Kadınlara En Fazla Güneş Enerjisi Sektöründe Yer Veriliyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Solar Fotovoltaik Cinsiyet Perspektifi (Solar Photovoltaic Gender Perspective ) raporuna göre, güneş enerjisi sektöründe yüzde 40, rüzgar enerjisi sektöründe yüzde 21, petrol ve doğal gaz sektöründe yüzde 22 oranında kadın istihdamı bulunuyor.


Geçen yıl sonunda küresel yenilenebilir enerji istihdamı 12,7 milyona ulaşırken, birçok ülkede temiz enerji kapasitesinin artırılması hedefleri ile bu sayının yükselmesi bekleniyor.


Paris Anlaşması çerçevesinde 2030’da toplam yenilenebilir enerji istihdamının artacağı ve güneş enerjisinde istihdamın 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.


Geçen yıl sonunda güneş enerjisinin tüm aşamalarında istihdam edilen kişi sayısının 4,3 milyon olduğu ifade edilen rapora göre, bu sayının neredeyse yarısını kadın istihdamı oluşturuyor.


Üretimden yönetime her alanda kadın istihdamı var


Güneş enerjisi sektöründeki kadınların yüzde 58’i idari işlerde görev alıyor.


Teknik bilgi ve beceri gerektiren pozisyonlarda kadınların iyi temsil edilmediği belirtilen rapora göre, şebeke dışı (off-grid) güneş enerjisi uygulamalarının pazar, satış, dağıtım gibi teknik olmayan alanlarında kadın istihdamı bu alanın yüzde 35’ini oluşturuyor.


Rapora göre, liderlik pozisyonlarında ise kadınların yönetime katılım oranı yüzde 30, üst yönetim ve yöneticilik pozisyonlarında istihdam edilme oranı yüzde 13 olarak ortaya çıkıyor.


Fotovoltaik güneş sistemleri ve bu sistemlerin üretimi kadınların en çok istihdam edildiği alan olurken, bu alanda kadın istihdamı yüzde 47 oranında bulunuyor.


Bu alanın servis ve geliştirme aşamalarında sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 37 oranında kadın çalışıyor.


Fotovoltaik güneş paneli sistemleri kurulumu ise “kadınlar için güç” bir iş olarak tanımlanırken, bu alanda istihdam edilen kadın oranı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.


Rapora göre, güneş enerjisinin tüm alanlarında kadın istihdam ediliyor ancak yönetim ve teknik alanlarda kadın istihdamı erkeklere oranla daha düşük temsil ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada her üç çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya28 Ekim 2022 Cuma 12:25
  • Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022)28 Ekim 2022 Cuma 08:42
  • Alışveriş yapmak, mutluluk hormonu olan serotonini artırıyor27 Ekim 2022 Perşembe 20:30
  • Uyurken bir şeye sarılma isteği neden olur anksiyeteyi azaltıyor!27 Ekim 2022 Perşembe 13:39
  • Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022)27 Ekim 2022 Perşembe 08:39
  • Sabahları kolay uyanmak için bunları yapın!26 Ekim 2022 Çarşamba 23:46
  • Sıvı sabunun zararları neler26 Ekim 2022 Çarşamba 23:05
  • Parayı vereni bir saat toprağın altına gömüyorlar26 Ekim 2022 Çarşamba 22:49
  • Koşu, dans, yoga… Farklı egzersizler farklı zihinsel sorunları iyileştirmeye yardımcı26 Ekim 2022 Çarşamba 21:43
  • İletişim Kuramadığı Düşünülen Bazı Deniz Hayvanlarının Sesli İletişimi Tespit Edildi26 Ekim 2022 Çarşamba 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti