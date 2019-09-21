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Küresel İklim Grevi'nin öncüsü Greta: Bu büyük bir zafer; sadece Almanya'da 1.4 milyon kişi grevdeydi

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Sadece Almanya'da 1.4 milyon kişinin greve gittiğini belirten Thunberg, "Her şey çok kısa sürede oldu, bu bir rüya olmalı" dedi.
Küresel İklim Grevi'nin öncüsü Greta: Bu büyük bir zafer; sadece Almanya'da 1.4 milyon kişi grevdeydi

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in tek başına İsveç Parlamentosu'nun önünde 'iklim için okul grevi' yapmasından bir yıl sonra dün, dünyanın her yerinde milyonlarca insan Küresel İklim Grevi'ne katıldı. Thunberg, "Çok memnunum, bu büyük bir zafer" dedi.

Sadece Almanya'da 1.4 milyon kişinin greve gittiğini belirten Thunberg, "Her şey çok kısa sürede oldu, bu bir rüya olmalı" dedi.

Sadece Almanya'da 1.4 milyon kişinin greve gittiğini belirten Thunberg, "Her şey çok kısa sürede oldu, bu bir rüya olmalı" dedi.

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