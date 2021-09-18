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Küresel ısınma: Dünya felakete doğru ilerliyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Ajansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde 1-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya İklim Zirvesi öncesi, küresel ısınmanın boyutlarını ortaya koyan raporunu açıkladı.
Küresel ısınma: Dünya felakete doğru ilerliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Ajansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde 1-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya İklim Zirvesi öncesi, küresel ısınmanın boyutlarını ortaya koyan raporunu açıkladı. Raporu dünya kamuoyuyla BM'nin New York'taki merkezinde paylaşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınmanın bir felakete doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Rapora göre yeryüzünün 2,7 derece daha ısınma yolunda olduğuna dikkat çeken Guterres, altı yıl önce Paris İklim Anlaşması'nda öngörüldüğü gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefinin yerine getirilemediğini söyledi.

Guterres, "Bu hedefin tutturulamaması, kitlesel can kayıpları ve geçim kaynaklarının yok olmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

Daha fazla çaba gerekiyor

Paris İklim Anlaşması'na imza atan 191 ülke, sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için yükümlülük altına girmişti. Ancak endüstri öncesi döneme göre şimdiden dünyanın yaklaşık 1,2 derece ısınmış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için ülkelerin ulusal emisyon düşürme hedeflerini 2010 yılına kıyasla yüzde 16 artırmaları gerektiğini vurguluyor.

Hükümetlere Glasgow'daki zirveye istekli gelmeleri çağrısında bulunan Guterres, "Şu anda devlet ve hükümet başkanlarının harekete geçme zamanı, aksi halde tüm ülkelerdeki insanlar bunun bedelini trajik şekilde ödeyecek" dedi. 

Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye, anlaşmanın parlamentodaki onay sürecini tamamlamayan altı ülkeden biri.

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