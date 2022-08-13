Küresel ısınma kuzey yarım küre ormanlarını tehdit ediyor

Küresel ısınma, sınırlı da olsa kuzey yarım kürenin ormanlarını tehdit ediyor...

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sıcaklık ve yağış miktarındaki herhangi bir değişiklik, sınırlı olsa bile, kuzey yarımküredeki ormanlara, zengin biyolojik çeşitliliğine ve karbon depolama yeteneklerine zarar veriyor.

Rusya, ABD’nin Alaska eyaleti ve Kanada'nın geniş alanlarını kaplayan ormanlar önemli karbon depoları. Ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan yangınlar nedeniyle ormanlar risk altında...

Bu ormanlardaki en yaygın türlerin hangi düzeyde ısınmadan ve hangi sınırlı miktarda yağmurdan etkilendiğini bulmak için araştırmacılar beş yıla yayılan bir deney yaptı ve sonuçları geçtiğimiz çarşamba günü Nature dergisinde yayınlandı.

2012 ve 2016 yılları arasında araştırmacılar kuzeydoğu Minnesota'da Avrupa ladini, köknar ve çam da dahil olmak üzere dokuz türden 4 bin 600 ağaç dikti. Daha sonra genç sürgünleri iki farklı sıcaklığa maruz bırakmak için yeraltı kabloları ve kızılötesi lambalar kullandılar. Yeraltı kabloları ortalama sıcaklığı 1,6 santigrat derece, kızılötesi lambalar ise 3,1 santigrat derece arttırdı.

Araştırmacılar, yağmur suyunu yakalamak ve bitkileri iklim değişikliğinin neden olması gereken yağış değişikliğine maruz bırakmak için araştırma yaptıkları alanın yarısına muşamba yerleştirdi.

Ortalama sıcaklığın 1,6 santigrat derece üzerinde bir sıcaklığa maruz kaldıklarında artan ölüm oranı ve düşük büyüme hızı nedeniyle ağaçların büyüme süreci engellendi. Tek başına küresel ısınma veya çok az yağış olması ya da hiç yağış olmaması, incelenen dokuz tür arasında genç ağaçların ölüm oranını artırdı.

Daha önce yapılan çalışmalar, iklim değişikliğinin kuzey yarım kürede ormanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabileceğini, örneğin uzak kuzeydeki ormanlarda daha uzun bir büyüme periyoduna yol açabileceğini ortaya koymuştu.

Kuzey yarım kürenin ormanlarında şu anda nadir bulunan akçaağaç ve meşenin büyümesi ortalama sıcaklığın 1,6 santigrat derece artmasıyla hızlanırken, kozalaklı ağaçlar bu sıcaklıkta daha yavaş büyüdü.

AFP haberine göre Araştırmanın baş yazarı Peter Reich, ajansa yaptığı açıklamada, “atmosferde artan karbondioksit seviyelerinin bazı türler üzerinde ‘sınırlı olumlu etkileri’ olabileceğini, ancak karbondioksite doyabilecek bitkilerin, artan yangınlarla birlikte atmosfere geri salınacağını” söyledi.