Küresel Isınma Nedeniyle Arktik Deniz Buzu Yakın Bir Zamanda Yok Olacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya’nın sıcaklığının kontrol edilmesinde büyük rol oynayan Arktik deniz buzunun her 10 yılda bir yüzde 13 küçüldüğünü açıkladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya’nın sıcaklığının kontrol edilmesinde büyük rol oynayan Arktik deniz buzunun her 10 yılda bir yüzde 13 küçüldüğünü açıkladı. Bilim insanları bu durum nedeniyle, dünyanın gittikçe ısınacağını ve kutup ayıları gibi canlılar ile okyanus türlerinin büyük bir kıtlıkla mücadele ettiğini söyledi. Uzmanlar, ayrıca buzulların erimesi nedeniyle Kanada ve Grönland arasında yer alan Kuzeybatı Geçidi’nin yakın zamanda ticari olarak açılabileceğini, ancak, bu durumun büyük bir çevresel felaketle sonuçlanacağını açıkladı.

Arktik deniz buzu gezegenin sıcaklığını kontrol etmede önemli bir rol oynuyor ve bu doğal termostatla ilgili herhangi bir sorun büyük endişe yaratıyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’den (NASA) alınan rakamlar, Arktik deniz buzundaki minumum kaybın, 1981-2010 ortalamasına göre son on yılda yüzde 13,1 civarında olduğunu gösteriyor.

İNSAN FAALİYETLERİ EN ÖNEMLİ ETKEN

Bununla birlikte, 2007'de yayımlanan küresel ısınmayla ilgili önemli bir rapor, insan faaliyetlerinin neden olduğu atmosferdeki artan sera gazı konsantrasyonu ile bölgedeki deniz buzu boyutunun azalması arasında bağlantı kurdu. Isınan bir dünyada deniz buzunun ortadan kaybolması da ortalama yüzey sıcaklıklarının yükselmesine katkıda bulunuyor.

DENİZ BUZU GÜNEŞ'TEN GELEN IŞINLARIN YÜZDE 80'İNİ YANSITIYOR

Çünkü, deniz buzunun Güneş ışığının yüzde 80'ini uzaya geri yansıttığı tahmin ediliyor. Ancak deniz buzu eridiğinde, kendisine çarpan güneş ışığının yaklaşık yüzde 90'ını emen daha koyu okyanus yüzeyi açığa çıkıyor. Bu da dünyanın ısınmasına neden oluyor.

Bilim dünyasında Albedo etkisi olarak bilinen bu olay, açık renkli yüzeylerin karanlık yüzeylerden daha fazla ısı yansıtması nedeniyle oluşuyor.

UFUK NOKTASI

Diğer taraftan, Kuzey Kutbu'ndaki okyanusun donması ve çözülmesi mevsimsel bir şekilde gerçekleşiyor. Donma Mart ayında, erime ise Eylül ayında maksimuma ulaşıyor.

Veriler, dünya ısındıkça Arktik deniz buzunun kapsamının her on yılda yüzde 13 oranında küçüldüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, karadaki gözlemlerden ve uydulardan elde edilen veriler, gezegen ısındıkça Kuzey Kutbu kutup bölgesindeki deniz buzunun kapsamının azaldığını ortaya koyuyor.

ALBEDO ETKİSİ HAKKINDA

Bu durum meydana geldikçe, albedo (veya yansıtma) etkisi azalıyor, çünkü karanlık okyanus suları, daha hafif olan deniz buzundan daha fazla ısı emiyor. Sonuçta, karada ve okyanuslarda sıcaklık artıyor.

Nihayetinde, bilim insanları, geleneksel olarak karla kaplı bölgelerde artan erime miktarının bir "devrilme noktasını" tetikleyeceğinden korkuyor. Bu noktada, atmosfer ısınmasını geri almanın bir yolu yok.

DAHA KÜÇÜK VE DAHA SICAK BİR DÜNYA

Bununla birlikte, kuzey kutup bölgesinde azalan buz yoğunluğu Kuzeybatı Geçidi'nin açılmasına neden oluyor. Bu ticaret yolu, Kuzey Atlantik Okyanusu ile Kuzey Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlıyor.