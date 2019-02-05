Küresel ısınma okyanusların rengini değiştirecek

İklim değişikliği gezegenimizi birçok açıdan etkilemeye devam ediyor. Yeni bir çalışmaya göre iklim değişikliği nedeniyle deniz ve okyanusların rengi bile değişecek.

İklim değişikliği gezegenimizi birçok açıdan etkilemeye devam ediyor. Yeni bir çalışmaya göre iklim değişikliği nedeniyle deniz ve okyanusların rengi bile değişecek.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'den (MIT) araştırmacılar, artan küresel sıcaklıkların fitoplankton veya klorofil içeren ve yaşamaları ve büyümeleri için güneş ışığına ihtiyaç duyan mikroskopik deniz yosunları üzerindeki etkisinden dolayı okyanus yüzeyinin daha mavi ve daha yeşil olacağını öne sürüyorlar.

Guardian'ın, Pazartesi günü Nature Communications dergisinde yayınlanan rapora dayandırdığı habere göre, araştırmacılar, sıcaklık, okyanus akıntıları ve okyanus asiditesinin, farklı fitoplankton tiplerinin büyümesini ve ışığı nasıl emdikleri ve yansıttıklarını simüle etmek için bilgisayar modellemesi kullandılar. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar, deniz yüzeyi sıcaklıklarının 2100 yılına kadar 3 ° C (5.4 ° F) artmasının beklendiğini ve bu artışın sonucunda da okyanusların yarısından fazlasının renk değiştireceğini gösteriyor.

MIT'den Stephanie Dutkiewicz de '21. yüzyılın sonuna kadar okyanusun yüzde 50’sinin renginde gözle görülür bir fark olacak' diyerek bu durumun yaratacağı sorunların çok ciddi olacağını vurguladı. Deniz suyunda yaşamı sağlayan en önemli unsurlardan olan fitoplanktonların yok olmasının, atmosfere yüklü ölçüde karbon salınması anlamına geleceğini de belirten Dutkiewicz, 'onlar olmazsa denizde de yaşam olmaz' dedi