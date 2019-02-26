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'Küresel ısınma' teriminin isim babası hayatını kaybetti

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Kapitalist sistemin plansız, kâr odaklı enerji üretimi ve kentleşme pratiği insanlığı, doğayı tehdit ediyor. Küresel iklim değişimi tartışmasına önemli katkılar yapan Wallace Smith Broecker’ın vefatı bu noktayı bir kere daha hatırlattı.
'Küresel ısınma' teriminin isim babası hayatını kaybetti

“Küresel ısınma” terimini ilk ortaya atan ABD'li bilim insanı Wallace Smith Broecker, geçtiğimiz hafta 87 yaşında öldü.

Uzun süredir Columbia Üniversitesinde profesörlük yapan ve aynı üniversitenin Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde araştırmalarını sürdüren jeokimyacı, birkaç ay süren bir hastalıktan sonra New York'ta bir hastanede hayatını kaybetti.
Broecker, 1975 Ağustos'unda Science Dergisi’nde yayınlanan ünlü makalesinde, atmosferin barındırdığı karbondioksit seviyesindeki artışın gezegende ısınmaya yol açacağını öngördü ve ilk kez “küresel ısınma” (Global Warming) terimini kullandı.

Broecker, yıllar önce 1997 yılında, Associated Press’e fosil yakıtlardan kaynaklı atmosfere büyük miktarlarda sera gazı salınmasının tehlikelerini anlatmış ve 'muhtemelen yıkıcı etkileri olacak bir deney yapıyoruz' demişti.

Ayrıca Broecker okyanuslarda suyun ve besin tuzlarının rüzgarlar, yüzey ısısı ve tatlısu akıntılarının etkileri altında küresel ölçekte dolaşımını gözledi. Bu okyanus akıntıları sistemini “okyanuslardaki taşıyıcı kuşak” (Ocean Conveyor Belt) olarak adlandıran kişi oldu.

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