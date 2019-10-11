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Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu

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Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu
Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, iklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak, küresel karbon emisyonlarının üçte birinden fazlasından 20 büyük fosil yakıt şirketinin sorumlu olduğunu yazdı.

Gazetenin yayımladığı listede ilk üç sırada Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Amerikan enerji devi Chevron ve Rus petrol şirketi Gazprom yer alıyor.

ABD merkezli İklim Hesap Verilebilirliği Enstitüsü'nün verilerine göre, aralarında BP ve Shell'in de bulunduğu 20 şirket, 1965'ten 2017'ye kadar 480 milyar ton karbondioksite eşdeğer sera gazı üretti. Bu rakam, aynı süre içindeki karbon emisyonlarının yüzde 35'ine karşılık geliyor.

  • Saudi Aramco 59.26
  • Chevron 43.35
  • Gazprom 43.23
  • ExxonMobil 41.90
  • National Iranian Oil Co 35.66
  • BP 34.02
  • Royal Dutch Shell 31.95
  • Coal India 23.12
  • Pemex 22.65
  • Petroleos de Venezuela 15.75
  • PetroChina 15.63
  • Peabody Energy 15.39
  • ConocoPhillips 15.23
  • Abu Dhabi National Oil Co 13.84
  • Kuwait Petroleum Corp 13.48
  • Iraq National Oil Co 12.60
  • Total SA 12.35
  • Sonatrach 12.30
  • BHP Billiton 9.80
  • Petrobras 8.68

Listedeki 20 şirketin 12'si devletlere ait. Bu şirketlerin emisyonlardaki toplam payı yüzde 20. Sadece Aramco'nun payı yüzde 4.38.

Yatırımcılara ait şirketlerin başında ise Chevron geliyor. Chevron'u Exxon, BP ve Shell izliyor. Bu dört şirketin küresel karbon salımlarındaki toplam payı yüzde 10.

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