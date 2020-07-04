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Küresel koronavirüs vakalarında rekor artış

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Küresel koronavirüs vakalarında rekor artış
Küresel koronavirüs vakalarında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son 24 saat içinde küresel koronavirüs vakalarında rekor artış olduğunu duyurdu.

WHO verilerine göre son bir günde koronavirüs vakaları 212.326 arttı.

ABD, Brezilya ve Hindistan vaka sayılarının en fazla yükseldiği üç ülke oldu.

WHO verilerine göre yeni vakalarda günlük artış rekoru en son 28 Haziran'da 189.007 olarak kaydedilmişti.

Dünya geneline sokağa çıkma ve karantina kısıtlamalarının hafifletildi, mağazalar, restoranlar ve işletmeler yeniden faaliyet geçti.

Günlük can kaybında ise büyük bir değişim olmadı, günlük yaklaşık 5.000 olarak kayda geçti.

Reuters'a göre Cuma günü küresel koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aşmıştı.

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