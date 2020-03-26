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Küresel Petrol Talebinin Bu Yıl Yüzde 4,9 Azalacağı Öngörülüyor

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Küresel Petrol Talebinin Bu Yıl Yüzde 4,9 Azalacağı Öngörülüyor
Küresel Petrol Talebinin Bu Yıl Yüzde 4,9 Azalacağı Öngörülüyor

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşeceğini öngördüğünü duyurdu. 

Rystad Energy'den yapılan açıklamada, dünya genelinde petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 4,9 milyon varil (yüzde 4,9) düşüş göstererek günlük 95 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Geçen yıl küresel petrol talebinin günlük 99,9 milyon varil olduğu kaydedilen açıklamada, 2020'de petrol talebindeki düşüşün en çok nisan ayında günlük 16 milyon varil (yüzde 16) azalışla gerçekleşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yıllık ortalamada görülmesi beklenen günlük petrol talebi düşüşünün önce 600 bin varil, geçen hafta ise 2,8 milyon varil olarak öngörüldüğü hatırlatılarak, talep beklentisindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili olarak, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin petrol talebinde oluşturacağı azalışa işaret edildi. 

Hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde karantinaların arttığı vurgulanan açıklamada, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağının getirildiği anımsatıldı.

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