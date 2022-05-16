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Küresel piyasadan kısa sürede 11 trilyon dolar ‘silindi’, devamı da gelebilir

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Küresel piyasalar pandemi, savaş, artan enflasyon ve parasal sıkılaşma önlemleri nedeniyle çöktü. 11 trilyon dolar birkaç haftada piyasadan yok oldu. Uzmanlara göre bunun devamı da gelecek.
Küresel piyasadan kısa sürede 11 trilyon dolar ‘silindi’, devamı da gelebilir

Dünyada para muslukları Covid-19 salgını nedeniyle açılmış, sonucunda enflasyonist baskıların artması ve Rusya’yla Ukrayna arasında patlak veren savaşla birlikte sıkı para politikasına dönülmüştü.

Bu konudaki yön belirleyici ABD Merkez Bankası’ysa (Fed) 1980’lerden beri görülen en yüksek enflasyonla mücadele etmek için martta 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmış, bunu mayıstaki 50 puanlık artış takip etmişti. Fed başkanı Jerome Powell da sıkı para politikasının devam edeceğini söylemişti.

Şahin söylemin etkileriyse her alanda hissedildi: New York’ta teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta yılbaşından bu yanaki gerileme yüzde 25’i aştı. En büyük kripto para Bitcoin yüzde 40 değer kaybetti. Apple gibi devler zarar gördükçe para her varlık sınıfını terk etti ve piyasanın çöküşü derinleşti.

 

Çöküşün süreceği beklentisi

Peki, piyasaların çöküşü karşısında yatırımcılar nasıl hareket ediyor? Bloomberg ajansına göre Alman Comdirect Bank’ın stratejisti Andreas Lipkow, yatırımcıların borsalarda son derece temkinli davrandığını söyledi. Piyasalardaki çöküşün devam edeceği beklentisi, yatırımcıların aktif pozisyon almasını engelliyor. Uzmanlara göre Fed ve diğer ülkelerin merkez bankalarının odağında enflasyonla mücadelenin bulunması, yatırımcıların uzun süredir devam eden boğa piyasasını canlı tutmaya yardımcı olan parasal yöntemlere daha fazla güvenemeyeceklerini gösterdi.

İngiltere merkezli varlık yönetimi şirketi BRI Wealth Management’ın genel müdürü Dan Boardman-Weston’a göre geçen hafta çok acımasız geçti ve özellikle teknoloji alanında yatırımcı duyarlılığı paramparça oldu. Westen, önümüzdeki birkaç haftanın ve hatta ayın çetin geçeceğini söyledi.

Uzmanlar, temkini elden bırakmamayı önerdi.

 

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