Küresel piyasalar ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstereceğinin açıklanması sonrası bugün Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstereceğinin açıklanması sonrası bugün Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

Dünkü açıklamasında Powell'ın istikrarlı ve kararlı liderliğinin piyasaları istikrara kavuşturmaya ve ABD ekonomisini sağlam bir toparlanma sürecine sokmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Biden, enflasyon tehdidini ele almada ve maksimum istihdam hedefini sağlamada "doğru kişi" olduğuna inandığını kaydetti.

Powell ise para politikası araçlarını hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için kullanacaklarını belirtti.

Analistler, Powell'ın görevde kalmasıyla birlikte piyasalarda varlık alım hızının aralıktaki toplantıda değiştirilmesinin fiyatlandığını belirterek, ilk faiz artışının ise en geç Haziran 2022'deki toplantıda yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, Powell'ın tekrar Fed Başkanlığına aday gösterilmesiyle yüzde 2,2 düşerek 1.805 dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan artışla yüzde 1,63 seviyesine yükseldi.