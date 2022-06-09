Küresel piyasalar AMB'nin faiz kararına odaklandı

Küresel pay piyasalarında, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemdeki yerini korumasıyla satıcılı bir seyir izlenirken, gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve AMB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyeti, piyasalarda oynaklığın da yüksek seyretmesine neden oluyor.

Dünya Bankası'nın ardından dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) de bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3'e düşürmesi, resesyon endişelerinin gündemde kalmasını beraberinde getirdi. Enflasyon konusunda da sözle yönlendirmeler devam ederken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada yıllık yüzde 8'lik enflasyon oranının ABD için "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Tüm bu gelişmelerle AMB'nin para politikası sıkılaştırma yol haritasına dair önemli sinyaller vermesi beklenen bugünkü toplantısı ve yarın açıklanacak ABD'nin mayıs ayı enflasyon verileri öncesi, tahvil ve pay piyasalarında satıcılı seyir devam etti.

Dolara olan talebin gücünü koruduğu bu süreçte, emtia ve diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da arttı. Dolar/yen paritesi 134,6 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Brent petrolün varil fiyatı da Çin'de salgın tedbirlerinin kaldırılması ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle 3 ayın en yüksek seviyesi olan 123,3 doları gördü.

Bu gelişmelerle New York borsasında zayıflık sürdü ve satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görürken, dolar endeksi 102,5 seviyelerindeki hareketine devam etti.

Avrupa tarafında AMB’nin bugünkü toplantıda şahin bir duruş sergilemesi beklenirken, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağı fiyatlanıyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nin ilk çeyreğe ilişkin büyüme oranı yüzde 0,3'ten yüzde 0,6'ya revize edildi. Pozitif revizyona karşın enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri tetiklemesi ile dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,76, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. AMB kararı öncesi avronun toparlanması da dikkati çekti ve dün yüzde 0,1 yükselen avro/dolar paritesi bugün de 1,07'nin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, mayısta yıllık bazda Çin'in ihracatı yüzde 16,9 ve ithalatı yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Pozitif verilere karşın Çin'in Şanghay kentinin Minhang bölgesinde salgın tedbirlerinin devreye alınacağı haberleri risk iştahının azalmasına neden oldu. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi. Yendeki zayıflığın ihracat şirketlerini desteklemesi ile pozitif ayrışan Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün gün içinde 2.684,77 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 4,07 değer kaybıyla 2.540,36 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki güne göre yüzde 2,3 artarak 17,1485'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,1950'den işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veri ve gelişmeler öncesi pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığına işaret eden analistler, bugün AMB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.500 ve 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, AMB’nin faiz kararı

15.30 AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları