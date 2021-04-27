  • BIST 1.374
  • Altın 473,082
  • Dolar 8,2577
  • Euro 9,9666
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

» »
Küresel piyasalar, bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Veri gündeminin görece sakin olmasının etkisiyle dün piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi, pay piyasalarını da sektör bazında güçlü bir şekilde etkilemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık faizi ve dolar endeksi sınırlı bir şekilde toparlandı.

Buğday başta olmak üzere başlıca tarım emtialarının fiyatları 2013'ten beri, bakır fiyatları da 4,49 dolar ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Artan emtia fiyatlarının, enflasyon endişeleriyle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerine etkisi ise şimdilik önceki haftalarda olduğu kadar yüksek olmadı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı toparlanmayla yüzde 1,58 seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, martta aylık yüzde 0,5 artış ile 256,3 milyar dolara çıksa da beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,18 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda 96,8 puana yükselse de tahminlerin altında kaldı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın nisanda biraz iyileştiğini ifade ederek, "Şirketler, mevcut iş durumlarını bir kez daha olumlu değerlendirdi. Ancak gelecek 6 ay için artık pek de iyimser değillerdi. Hem Kovid-19'da 3. dalga hem de üretimdeki dar boğazlar, Almanya'nın ekonomik toparlanmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,2119 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 1,2070 seviyesinde dengelendi.

Bugün BoJ, beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 düzeyindeki politika faizini ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasını değiştirmedi. BoJ'un karar metninde, ekonomik aktivitenin, ağırlıklı olarak yüz yüze hizmetler sektörü olmak üzere salgından önceki seviyelerinden daha düşük olmasının beklendiği belirtilerek, "Ekonominin bundan sonra gelirden harcamaya kadar yoğunlaşan bir döngü ile büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Sonraki süreçte enflasyondaki yıllık değişimin, iyileşmeye devam eden ekonomik faaliyet ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşün azalmasıyla olumluya dönmesi ve ardından kademeli artması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BoJ'un kararı sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artışla 108,2'ye çıktı.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.374,00 puandan tamamladı. Dün gördüğü 8,4854 seviyesinden düşüşe geçerek bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 8,2818'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasaların açılışında 8,2820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklendiğini ifade eden analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TL üzerindeki baskı bugün de devam etti, dolar 8.40’ı test etti, avro 10 üstü23 Nisan 2021 Cuma 22:16
  • Kripto parada mega vurgun iddiası: Thodex22 Nisan 2021 Perşembe 21:49
  • Alman bankası Commerzbank tarih verdi: Yeni döviz krizi kapıda!21 Nisan 2021 Çarşamba 21:59
  • Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan olay açıklama: ''Yüzde 90'ı batacak!''20 Nisan 2021 Salı 09:52
  • Özgür Demirtaş’ın Bitcoin yorumu: Devletler hırsızlığa giriştiği için bu kadar büyüdü19 Nisan 2021 Pazartesi 20:22
  • Dünya borsalarında rekorlar bu hafta da devam etti17 Nisan 2021 Cumartesi 16:40
  • TC Merkez Bankası'ndan Kripto Paralar Hakkında Karar!16 Nisan 2021 Cuma 08:52
  • Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor10 Nisan 2021 Cumartesi 20:40
  • Sivil toplum örgütleri, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları gündemi ile yeniden bir araya geldi.07 Nisan 2021 Çarşamba 13:33
  • Karar yazarı Kahveci: Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin03 Nisan 2021 Cumartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti