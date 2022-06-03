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Küresel piyasalarda dikkatler ABD istihdam verisinde

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Küresel piyasalar ABD'de özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından dikkatini tarım dışı istihdam verisine çevirdi.
Küresel piyasalarda dikkatler ABD istihdam verisinde

Fed’den gelen sıkılaştırma açıklamalarına rağmen haftanın son işlem gününde hisse senetleri piyasaları toparlanma çabası gösteriyor.

Asya’da Japonya ve Güney Kore hisseleri ılımlı yükselişler kaydederken Hong Kong ve Çin piyasaları bugün kapalı.

ABD hisseleri Perşembe günü teknoloji şirketleri öncülüğünde somut toparlanma yaşadı. Yüzde 2,7 ile dünü kapatan Nasdaq 100’de vadeliler bu sabah yatay seyrediyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan yükselişle yüzde 2,92’de. Bloomberg Dolar Endeksi 1.225 puanda yatay.

Dünyada gözler 15:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. ADP özel sektör istihdamının hayal kırıklığı yaratmasının ardından ABD ekonomisinde mayıs ayında 320 bin net tarım dışı istihdam yaratıldığı tahmin ediliyor. İşsizliğin ise yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e indiği bekleniyor.

BRAINARD'DAN EYLÜL SİNYALİ

Fed’in haziran ve temmuzda 50’şer baz puanlık faiz artırımları sonrası veriye göre eylülde artırımlara ara verebileceği senaryosu rafa kaldırılıyor.

CNBC’ye konuşan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Haziran ve Temmuz aylarından sonra faiz artışına ara vermek için bir sebep görmediğini söyledi. Haziran ve temmuzda 50 baz puan faiz artışı patikasının mantıklı olduğunu belirten Brainard “Şu an faiz artışlarına ara vermenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yüzde 2 enflasyon hedefimize erişebilmek için yapmamız gereken çok iş var” değerlendirmesini yaptı.

Fed’in Mayıs'ta faizi 50 baz puan artırması ve sonraki iki toplantıda aynı tempoyla sıkılaştırmaya devam etmesi yönünde konsensus oluşmuştu.

Bu konsensus sonrası Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelen verilere göre Eylül ayında faiz artışlarına ara verilebileceğini belirtmişti.

Brainard’ın son açıklamaları Bostic’in güvercin görüşünün Federal Açık Piyasa Komitesi’nde ağır basmadığı sinyalini verdi.

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