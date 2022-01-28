  • BIST 2.014,33
  • Altın 778.78522
  • Dolar 13.6165
  • Euro 15.1654
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

» »
Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.
Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.

Fed'in çarşamba günkü toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının fiyatlandığı pay piyasalarında bir süredir gözlenen düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık teması devam ediyor.

Jeopolitik tarafta da risk algısını güçlendiren açıklamalar gelmeye devam etti.

Rusya Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirtirken, ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını daha da artırdığını söyledi.

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğu açıklaması gelirken ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

ABD'de yükseliş kapanışa doğru yerini düşüşe bıraktı

Makroekonomi veri tarafında ise dün ABD'de açıklanan verilere göre ülke ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları da 3 haftalık artışın ardından geçen hafta düşüşe geçerek 260 bine geriledi.

Bu gelişmelerle dün güne yükselişle başlayan ve gün içinde yüzde 2'ye varan artış kaydeden New York borsasında endeksler, kapanışa doğru düşüşe geçti.

Dow Jones endeksi yatay kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Fed toplantısı sonrası güçlenen dolar talebi ile dolar endeksi dün yüzde 1,4'lük artış kaydederek 97,3 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden kapanırken, bugün yatay seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,87 seviyelerinden yüzde 1,78 seviyelerine kadar gerilerken, bugün yüzde 1,80'den işlem görüyor.

Avrupa'da bankacılık endeksi yükseldi

Avrupa tarafında jeopolitik riskler, enflasyon kaygıları ve enerji tedarikine ilişkin gelişmelerle hafta başında sert düşen pay piyasaları, dün bankacılık endeksi öncülüğünde yükseldi.

 Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. 

Asya'da karışık seyir izlendi

Asya'da bugün açıklanan verilere göre; Japonya'da Tokyo Bölgesi'ne ilişkin çekirdek enflasyon ocakta yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Hafta başından bu yana sert düşen pay piyasalarında ise toparlanma isteğinin öne çıktığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 geriledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?28 Ocak 2022 Cuma 09:42
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 28 Ocak 202228 Ocak 2022 Cuma 09:40
  • 2022 Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor27 Ocak 2022 Perşembe 22:05
  • Elektrik Kesintileri Yapılacak Dikkat!27 Ocak 2022 Perşembe 21:32
  • Kıbrıs’taki Barış Gücünün (UNFICYP) Görev Süresi 6 Ay Uzatıldı!27 Ocak 2022 Perşembe 20:51
  • Maliye’den KIB-TEK’e 7 milyon TL ödeme27 Ocak 2022 Perşembe 20:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs’ta Bir Anlaşma Olacaksa Yan Yana Yaşayan İki Devletin İş Birliğiyle Olacak”27 Ocak 2022 Perşembe 20:45
  • 703 Vaka 2 Vefat27 Ocak 2022 Perşembe 19:28
  • BMBK Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' ne Sözde ''Tüm Adanın Temsilcisi'' Gibi Davranmaktan Vazgeçmesi Gerekmektedir27 Ocak 2022 Perşembe 19:21
  • Dikkat! Dikkat! Polis uyardı!27 Ocak 2022 Perşembe 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti