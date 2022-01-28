Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.

Fed'in çarşamba günkü toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının fiyatlandığı pay piyasalarında bir süredir gözlenen düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık teması devam ediyor.

Jeopolitik tarafta da risk algısını güçlendiren açıklamalar gelmeye devam etti.

Rusya Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirtirken, ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını daha da artırdığını söyledi.

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğu açıklaması gelirken ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

ABD'de yükseliş kapanışa doğru yerini düşüşe bıraktı

Makroekonomi veri tarafında ise dün ABD'de açıklanan verilere göre ülke ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları da 3 haftalık artışın ardından geçen hafta düşüşe geçerek 260 bine geriledi.

Bu gelişmelerle dün güne yükselişle başlayan ve gün içinde yüzde 2'ye varan artış kaydeden New York borsasında endeksler, kapanışa doğru düşüşe geçti.

Dow Jones endeksi yatay kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Fed toplantısı sonrası güçlenen dolar talebi ile dolar endeksi dün yüzde 1,4'lük artış kaydederek 97,3 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden kapanırken, bugün yatay seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,87 seviyelerinden yüzde 1,78 seviyelerine kadar gerilerken, bugün yüzde 1,80'den işlem görüyor.

Avrupa'da bankacılık endeksi yükseldi

Avrupa tarafında jeopolitik riskler, enflasyon kaygıları ve enerji tedarikine ilişkin gelişmelerle hafta başında sert düşen pay piyasaları, dün bankacılık endeksi öncülüğünde yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Asya'da karışık seyir izlendi

Asya'da bugün açıklanan verilere göre; Japonya'da Tokyo Bölgesi'ne ilişkin çekirdek enflasyon ocakta yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Hafta başından bu yana sert düşen pay piyasalarında ise toparlanma isteğinin öne çıktığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 geriledi.