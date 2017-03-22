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Küresel piyasalarda satış dalgası

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Küresel piyasalarda satış dalgası
Küresel piyasalarda Trump'ın planladığı yeni vergi reformu yasasının bu yıl geçme olasılığıyla ilgili artan endişeler pay piyasalarına satış getirirken, yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi.

New York borsası, dün son 5 ayın en kötü günlük performansını gösterdi. Dow Jonesendeksi yüzde 1,14, S&P 500 endeksi yüzde 1,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı yeni vergi reformu yasasının bu yıl geçme olasılığıyla ilgili artan endişelerin ABD'nin önemli bankaları ve şirketlerinin hisselerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün 1,0820 ile 2 Şubat'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Yatırımcılar altına yöneldi

Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altın, tahvil ve Japon yenine yönelirken, altının onsu 1.246 dolar, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,41 ve dolar/yen paritesi 111,55 seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 91.497,00 puan ile 28 Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,33 değer kaybederek 90.606,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak dün dolar/TL, 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5885'i gördü.

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