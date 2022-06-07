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Küresel piyasalarda tahvil getirileri baskısı

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ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3 seviyesinin üzerini görürken, küresel piyasalarda riskli varlıklarda karışık bir görünüm izlendi.
Küresel piyasalarda tahvil getirileri baskısı

Küresel piyasalarda yükselen tahvil getirileri baskı yarattı.

ABD'de 5 ve 10 yıllık tahvil getirileri yine yüzde 3'ün üzerini görürken, Asya piyasaları ve ABD vadelilerinde düşüş kaydedildi.

Küresel piyasalarda Japon yenindeki gerileme de dikkat çekti. Yen yüzde 0,7 değer kaybetti ve dolar/yen kuru 132 seviyesinin üzerini gördü. Bloomberg dolar endeksi se yüzde 0,1 arttı.

Risk iştahı düşerken Bitcoin yeniden 30 bin doların altına geldi.

Asya piyasalarında Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı izlendi.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,85'e çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin 25 baz puan artırılması yönündeydi.

Kararla ilgili açıklamasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, para politikası kurulunun önümüzdeki aylar boyunca Avustralya'da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adımlar gelebileceğini öngördüğünü söyledi.

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