Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Beklentiler Temmuz'da ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olması yönünde. Bu oranın açıklanması durumunda ülkede enflasyon 40 yılın zirvesinden gerilemiş olacak.

Küresel piyasalar merakla ABD’nin Temmuz ayı tüketici enflasyonu verilerini bekliyor.

Bloomberg anketine göre ABD'de tüketici fiyat endeksinde aylık bazda Ocak 2021’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 0,2, yıllık bazda ise Haziran'da açıklanan yüzde 9,1’in altında yüzde 8,7'lik artış bekleniyor.

Çekirdek TÜFE’de ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,1 artış öngörülüyor. Veri öncesinde Wall Street endeksleri bir başka çip üreticisinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları ile günü kayıpla tamamladı.

Micron Technology Inc. dördüncü çeyrek satışlarının daha önceki tahminlerinin altında kalacağını öngörürken, çip talebindeki düşüş resesyon endişelerini tırmandırdı. Şirketin hisselerinde bir ara yüzde 6 düşüş yaşandı. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor endeksi yüzde 4,6 geriledi.

Aralıksız düşüşünü 4. güne taşıyan S&P 500 endeksi yüzde 0,42, Nasdaq 100 de yüzde 1,15 ekside kapandı.

ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getiri farkı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye yakın olan yaklaşık 50 baz puanla resesyon sinyali vermeye devam ediyor.

Bloomberg Dolar Endeksi 1.271 seviyesinde, yatay.

Asya’da Çin’in temmuz ayı enflasyon oranı takip edildi. Ülkede tüketici enflasyonu Temmuz'da, büyük ölçüde domuz eti fiyatlarının etkisiyle, yüzde 2,7 ile 2 yılın zirvesine yükseldi. Beklenti yüzde 2,9 artış açıklanması yönündeydi. Çin’de Temmuz ayı yıllık üretici enflasyonu da yüzde 4,2 ile yüzde 4,9’luk beklentinin altında kaldı.

Japonya’da açıklanan üretici enflasyonu verileri beklentilere yakın geldi. Asya’da hisse senedi endeksleri teknoloji hisselerindeki satış ve Çin’de açıklanan beklenti altı enflasyon verileri ile dalgalandı. ABD vadeli endeksleri de ekside.