  • BIST 2.785,16
  • Altın 1030.812
  • Dolar 17.9098
  • Euro 18.2957
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD enflasyonunda

» »
Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Beklentiler Temmuz'da ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olması yönünde. Bu oranın açıklanması durumunda ülkede enflasyon 40 yılın zirvesinden gerilemiş olacak.
Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar merakla ABD’nin Temmuz ayı tüketici enflasyonu verilerini bekliyor.

Bloomberg anketine göre ABD'de tüketici fiyat endeksinde aylık bazda Ocak 2021’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 0,2, yıllık bazda ise Haziran'da açıklanan yüzde 9,1’in altında yüzde 8,7'lik artış bekleniyor.

Çekirdek TÜFE’de ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,1 artış öngörülüyor. Veri öncesinde Wall Street endeksleri bir başka çip üreticisinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları ile günü kayıpla tamamladı.

Micron Technology Inc. dördüncü çeyrek satışlarının daha önceki tahminlerinin altında kalacağını öngörürken, çip talebindeki düşüş resesyon endişelerini tırmandırdı. Şirketin hisselerinde bir ara yüzde 6 düşüş yaşandı. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor endeksi yüzde 4,6 geriledi.

Aralıksız düşüşünü 4. güne taşıyan S&P 500 endeksi yüzde 0,42, Nasdaq 100 de yüzde 1,15 ekside kapandı.

ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getiri farkı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye yakın olan yaklaşık 50 baz puanla resesyon sinyali vermeye devam ediyor.

Bloomberg Dolar Endeksi 1.271 seviyesinde, yatay.

Asya’da Çin’in temmuz ayı enflasyon oranı takip edildi. Ülkede tüketici enflasyonu Temmuz'da, büyük ölçüde domuz eti fiyatlarının etkisiyle, yüzde 2,7 ile 2 yılın zirvesine yükseldi. Beklenti yüzde 2,9 artış açıklanması yönündeydi. Çin’de Temmuz ayı yıllık üretici enflasyonu da yüzde 4,2 ile yüzde 4,9’luk beklentinin altında kaldı.

Japonya’da açıklanan üretici enflasyonu verileri beklentilere yakın geldi. Asya’da hisse senedi endeksleri teknoloji hisselerindeki satış ve Çin’de açıklanan beklenti altı enflasyon verileri ile dalgalandı. ABD vadeli endeksleri de ekside.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay’dan kur değerlendirmesi: Dövizin nerede duracağı belli değil02 Ağustos 2022 Salı 09:18
  • Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,85'e yükseltti02 Ağustos 2022 Salı 08:44
  • Petrol tekellerinden rekor kâr31 Temmuz 2022 Pazar 12:19
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları28 Temmuz 2022 Perşembe 18:30
  • Brent Petrol Ne Kadar Oldu28 Temmuz 2022 Perşembe 10:25
  • Fed, faiz kararını açıkladı27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:41
  • Gözler FED'in faiz kararında!27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:47
  • Döviz Kurlarında Son Durum24 Temmuz 2022 Pazar 10:36
  • Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:36
  • Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti