Küresel salgında vaka sayısı 2 milyonu, ölenlerin sayısı ise 130 bini aştı

“Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134,616’ya , vaka sayısı 2 milyon 83 bin 326’ya ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 30 bin 844 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs salgınında, “en yüksek seviye” noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

Bu ülkeyi, 21 bin 645 ile İtalya, 18 bin 579 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 12 bin 868 ile İngiltere, 4 bin 777 ile İran, 4 bin 440 ile Belçika ve 3 bin 592 ile Almanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye, Hollanda, Brezilya ve İsviçre ise binden fazla ölümün yaşandığı ülkeler arasında görülüyor.

Şu ana kadar koronavirüs salgını, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 510 bin 350 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 401 bin 96 vaka bulunuyor