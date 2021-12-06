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Küresel silah ticareti pandemi dinlemedi: Satışlarda artış yaşandı

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından bugün yayınlanan yeni verilere göre, pandeminin etkisini en çok sürdürdüğü yıl olan 2020’de silah ticareti küresel bazda bir önceki yıla göre artış gösterdi.
Küresel silah ticareti pandemi dinlemedi: Satışlarda artış yaşandı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından bugün yayınlanan yeni verilere göre, pandeminin etkisini en çok sürdürdüğü yıl olan 2020’de silah ticareti küresel bazda bir önceki yıla göre artış gösterdi. Rapora göre, silah ve askeri hizmet satışları, 2020’de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 1,3 artışla 531 milyar doları buldu. Rakamlar, 2015 yılı ile kıyaslandığında ise söz konusu artış yüzde 17 gibi büyük bir orana tekabül ediyor.

SIPRI’nin raporuna göre, küresel ekonomi, pandeminin ilk yılında yüzde 3,1 daralırken bile silah satışları arttı. SIPRI Askeri Harcama ve Silah Üretim Programı Araştırmacısı Alexandra Marksteiner, “Endüstri devleri, hükümetin askeri mal ve hizmetlere yönelik sürekli artan talebi sayesinde büyük ölçekte koruma altındaydı” dedi. Marksteiner, “Dünyanın çoğunda askeri harcamalar arttı ve hatta bazı hükümetler Covid-19 krizinin etkisini azaltmak için silah endüstrisine yapılan ödemeleri hızlandırdı.” ifadelerinde bulundu.

ABD’Lİ ŞİRKETLER İLK SIRADA YER ALDI

SIPRI’nin ilgili raporu, geçen yıl da dünyada en çok silah satan firmaların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şirketleri olduğunu belirledi. Raporda, küresel silah ticaretinin yarısından fazlasının 41 ABD şirketi tarafından gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD merkezli Lockheed Martin, 2020’de ulaştığı 58,2 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük silah üreticisi konumunda yer alırken, Martin’i, yine her biri ABD şirketi olan Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman ve General Dynamics takip etti.

ÇİN’DE 1,5’LİK BÜYÜME

Dünya üzerinde en çok silah satan ülkeler sıralamasında ikinci sırada Çin (yüzde 13), üçüncü sırada ise İngiltere (yüzde 7,1) yer aldı.

İlk 100’e dahil olan beş Çinli şirketin toplam silah satışları, 2020’de tahmini olarak 66,8 milyar dolara ulaşırken bu rakamın 2019’a oranla yüzde 1,5 daha fazla olduğu belirtildi.

SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Dr Nan Tian, “Son yıllarda Çin silah şirketleri ülkenin askeri modernizasyon programlarından yararlandı ve askeri-sivil kaynaşmaya odaklandı ve dünyadaki en gelişmiş askeri teknoloji üreticilerinden bazıları haline geldiler.” dedi.

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