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Küresel yolcu sayısında yüzde 52 düşüş bekleniyor

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IATA yaptığı açıklamada, bu yıl küresel yolcu sayısının 2019’a kıyasla yüzde 52 daha az olacağının tahmin edildiği aktardı.
Küresel yolcu sayısında yüzde 52 düşüş bekleniyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden kısıtlamalar nedeniyle bu yıl toplam hava yolu yolcu sayısının 2019’a kıyasla yüzde 52 daha düşük olacağı tahmininde bulundu.

IATA’dan yapılan açıklamada, havacılık sektörünün sosyal ve ekonomik faydalarını sürdürülebilir bir şekilde sunabilmesini sağlamak için hükümetlerin desteklerini artırmalarının önemli olduğu vurgulandı. Küresel yolcu sayısının 2022’de salgın öncesi seviyelerin yüzde 88’ine çıkmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, 2023’te ise yolcu sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyeleri geçmesinin beklendiği kaydedildi.

2030’a kadar küresel yolcu sayısının 5.6 milyara çıkmasının öngörüldüğü, bunun salgın öncesi tahminlerin yüzde 7 altında olduğu bildirilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tahmini 2-3 yıllık büyüme kaybı olacağı belirtildi.

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