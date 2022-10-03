Kurs kayıtları başladı...

Yetişkinler için; İngilizce Kursu, Bilgisayar Kursu, Temel Biçki Dikiş Kursu, Koza& Patchwork Kursu, Takı Kursu, Türkçe Kursu, Ebru Kursu, Linol Baskı Kursu, İlkyardım Kursu düzenleniyor. Çocuklar için ise programda, Türkçe Kursu, Dans Kursu, İngilizce Kursu ve Satranç Kursu yer alıyor.

Kurs ve atölye programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek. Kayıtlar, 13 Ekim 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar sürecek.

KADIOĞLU: “HERKES İLGİ VE İHTİYACINA YÖNELİK GELİŞİM İMKANI BULACAK”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabildiğini ifade ederek, geçtiğimiz dönemde yoğun ve verimli bir program geçirdiklerini, üç ayda bir yenilenen programla, yeni kurs programları ve yeni sınıflar için kayıt almaya başladıklarını söyledi. Kadıoğlu, kursların büyük bir çoğunluğunun Sosyal Yaşam Merkezi’nde, İngilizce Kursu, Ebru Kursu, Linol Baskı Kursu, İlkyardım Kursu’nun da Uluslararası Final Üniversitesi ortaklığında, üniversite kampüsünde gerçekleştirileceğini söyledi. Üniversite işbirliğinde düzenlenen yetişkinlere yönelik İngilizce kurslarının seviye tespit sınavının 14 Ekim’de saat 18.00’de üniversite kampüsünde yapılacağını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: “EĞİTİM, ÖĞRENMEK VE ÜRETMEK GELİŞİMİMİZ İÇİN ÖNEMLİDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemine işaret ederek, bu anlamda da bölge Üniversiteleriyle işbirliğiyle kentte eğitim kurumlarının varlığının avantajının halka yansımasının sağlandığına dikkat çekti

Güngördü, “Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere düzenlenen kurs ve atölyelere ilgi gösterip katılanlar, yeni öğrendikleri ile ve pekiştirdikleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacaktır” dedi.

Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin bahar programına katkı koyacaklara ve kurs eğitmenlerine koyacakları katkıdan dolayı teşekkür ederek, kursiyerlere şimdiden başarılar diledi.