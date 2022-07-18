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Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yüzüyor

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Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yüzüyor
Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yüzüyor

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü, Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla yüzme maratonu düzenlendi.
Maratona, Türkiye Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile yüzücüler Ümit Kemal Cengiz, Nilay Ulugergerli, Özlem Ör, Akın Savaş Toklu, Faruk İlgüy, Tarkan Tüzmen ve Ahmet Bengöz katılıyor.

 

Tüzmen, etkinlik öncesi Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, Girne’ye kadar 93 kilometrelik parkur boyunca kulaç atacaklarını söyledi.
Katılımcıların profesyonel yüzücülerden oluştuğunu belirten Tüzmen, ” Müsabaka, iki karanın da gözükmediği bir alanda, sabah, gündüz, gece devam edecek” dedi.

 

Hazırlıkların ardından sporcular, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir’den aldıkları Türk bayrağıyla Anamur iskelesinden denize atladı.

 

Sağlık durumları anlık olarak izlenen sporculara parkur boyunca Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik ediyor.

 

Katılımcılar, Anamur’dan aldıkları Türk bayrağını harekatın yıl dönümü olan 20 Temmuz’da KKTC yetkililerine teslim edecek.

 

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