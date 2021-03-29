Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Partinin gücü için orada olmak istedim

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yer alan ve AKP Genel Merkezi'nde büro çalışanı olduğu duyurulan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ayvatoğlu'nun dönem dönem uyuşturucu kullandığını tespit ettiklerini duyurdu.

Ayvatoğlu'nun yeniden gözaltına alınmasının ardından kendisine ait olduğu belirtilen Twitter hesabından "Ailesi aracılığı ile kaleme aldığı açıklamadır" başlığıyla bir açıklama paylaşıldı.

Paylaşımda "Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi" ifadeleri yer aldı:

"Ardından uyuşturucu batağına sürüklendim" denilen açıklamada, "arkadaşlarıyla beraber araba alıp satarak hayatını kazandığını" belirten Ayvatoğlu, "AK Parti Genel Merkez'de bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesiyle orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Maddi olarak ihtiyaç duymama rağmen partinin gücü için orada olmak istedim. Bu düşünce tarzı beni daha büyük yanlışların içine sürükledi" ifadelerini kullandı.

Ayvatoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı iddialarını reddettiği ve adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirilmişti.