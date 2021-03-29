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Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Partinin gücü için orada olmak istedim

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Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Partinin gücü için orada olmak istedim
Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Partinin gücü için orada olmak istedim

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yer alan ve AKP Genel Merkezi'nde büro çalışanı olduğu duyurulan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ayvatoğlu'nun dönem dönem uyuşturucu kullandığını tespit ettiklerini duyurdu.

Ayvatoğlu'nun yeniden gözaltına alınmasının ardından kendisine ait olduğu belirtilen Twitter hesabından "Ailesi aracılığı ile kaleme aldığı açıklamadır" başlığıyla bir açıklama paylaşıldı.

Paylaşımda "Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi" ifadeleri yer aldı:

"Ardından uyuşturucu batağına sürüklendim" denilen açıklamada, "arkadaşlarıyla beraber araba alıp satarak hayatını kazandığını" belirten Ayvatoğlu, "AK Parti Genel Merkez'de bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesiyle orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Maddi olarak ihtiyaç duymama rağmen partinin gücü için orada olmak istedim. Bu düşünce tarzı beni daha büyük yanlışların içine sürükledi" ifadelerini kullandı.

Ayvatoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı iddialarını reddettiği ve adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaparak, son durum hakkında bilgi verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir.

"Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Başsavcılığın açıklamasında geçen TCK 188 maddesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme suçunu içeriyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayvatoğlu'nun iş akdini feshettiklerini söylemişti.

Dağ, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız."

İçişleri Bakanı Soylu: Satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü gazetesinde İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, Kürşat Ayvatoğlu'nun dönem dönem kokain kullandığı, arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştiklerini söyledi. Soylu, yayınlanan görüntülerdeki olayın 2018 yılına ait olduğunu söyledi:

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